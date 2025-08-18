Morena avanza en conformación de “su ejército” rumbo a 2027; oposición se rezaga

En entrevista para Milenio Televisión, la morenista Camila Martínez especificó que los comités que estarán en cada sección electoral del país, se encargarán de coordinar las tareas del partido dentro de estos territorios, además de impulsar a que ciudadanos voten por Morena.

“Es muy importante que estemos organizados en estos comités para las elecciones de 2027 como de 2030, porque las tareas que tendrán estos comités será promover el voto por Morena y cuidar cada uno de los votos en las casillas”, dijo.

Estos comités que estarán en cada rincón del país se conformarán por entre cinco y 60 afiliados y sus tareas serán difundir las actividades, programas y logros de Morena rumbo a las próximas elecciones, así como seguir impulsando la afiliación al partido, ya que quieren lograr tener 10 millones de militantes.

Funciones de los comités:

- Promover la participación de la militancia en su comunidad.

- Difundir las actividades, programas y “logros” de la Cuarta Transformación.

- Impulsar las acciones de afiliación.

- Promoción y defensa del voto y distribución del periódico Regeneración.

- Participar en los procesos internos del partido; es decir, estas personas harán el trabajo territorial de Morena.

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, le ha sumado otra tarea a los comités que será usar las redes sociales para “contrarrestar mentiras” que se dicen sobre el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.

“Una tarea adicional de los comités, por supuesto, tiene que ver con el tema territorial, pero no vamos a dejar de desaprovechar esta oportunidad organizativa también para que los propios comités tengan sus redes sociales y ayuden en esta manipulación mediática de la derecha”, dijo.

El Estatuto de Morena establece que estos grupos ser reunirán cuando menos cada 30 días y lo harán en el municipio, ciudad o provincia en el que radiquen, y los integrantes de cada agrupación deberán elegir a dos representantes responsables de convocar a las reuniones, las cuales serán ordinarias o extraordinarias.

El trabajo territorial será con la intención de promover al partido rumbo a las elecciones de 2027, cuando se elijan a 16 gobernadores y 500 diputados federales. El objetivo, explicaron, es que en cada rincón el país haya un grupo morenista impulsando el voto a favor del partido.