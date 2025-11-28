Sheinbaum: Gertz aceptó ser embajador y Godoy es "una mujer extraordinaria"

La tarde de este jueves, a través de una carta, Alejandro Gertz Manero informó que dejaría el cargo de fiscal General de la República y anunció que fue propuesto como embajador de México ante un país amigo.

“Le ofrecí una embajada al fiscal y él aceptó, él estaba por cumplir siete años en la fiscalía, y aceptó ser embajador de México”, comentó en su conferencia matutina sobre la salida de Gertz Manero a dos años de que concluyera su periodo.

Antes de dejar el cargo, Gertz Manero designó a Ernestina Godoy como fiscal Especializada de Control Competencial, cargo que ocupa el interinato de la Fiscalía en lo que se designa al nuevo fiscal.

Respecto a que sea Godoy la próxima fiscal, la presidenta afirmó que es una decisión que deberá tomar el Senado de la República.

"Ya le corresponde al Senado definir. Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios, honesta de muchas convicciones, demostró resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México, pero ya le corresponde al Senado tomar la decisión sobre la lista, que ellos decidan", señaló.