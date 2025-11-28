Publicidad

presidencia

Sheinbaum: Gertz aceptó ser embajador y Godoy es "una mujer extraordinaria"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que le corresponderá al Senado definir quién será el próximo fiscal de la República, pero destacó, que Ernestina Godoy es honesta y ha dado resultados.
vie 28 noviembre 2025 09:43 AM
Sheinbaum responde sobre cambio en la FGR
Foto de archivo. Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la designación del próximo fiscal corresponderá al Senado de la República. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República se debió a que le ofreció representar a México en el exterior, cargo que él aceptó.

Mientras que sobre la posibilidad de que Ernestina Godoy sea la próxima titular de la Fiscalía de manera definitiva, aseguró que es una decisión que corresponde al Senado, pero "es honesta, de principios y ha mostrado resultados".

La tarde de este jueves, a través de una carta, Alejandro Gertz Manero informó que dejaría el cargo de fiscal General de la República y anunció que fue propuesto como embajador de México ante un país amigo.

“Le ofrecí una embajada al fiscal y él aceptó, él estaba por cumplir siete años en la fiscalía, y aceptó ser embajador de México”, comentó en su conferencia matutina sobre la salida de Gertz Manero a dos años de que concluyera su periodo.

Antes de dejar el cargo, Gertz Manero designó a Ernestina Godoy como fiscal Especializada de Control Competencial, cargo que ocupa el interinato de la Fiscalía en lo que se designa al nuevo fiscal.

Respecto a que sea Godoy la próxima fiscal, la presidenta afirmó que es una decisión que deberá tomar el Senado de la República.

"Ya le corresponde al Senado definir. Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios, honesta de muchas convicciones, demostró resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México, pero ya le corresponde al Senado tomar la decisión sobre la lista, que ellos decidan", señaló.

La presidenta informó que la próxima semana anunciará quién se queda como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Tras la salida de Ernestina Godoy, el encargado de despacho es Raúl Jiménez.

De cara a la nueva era en la FGR, la presidenta destacó que es fundamental que haya coordinación estrecha entre el gabinete de seguridad y la procuración de justicia.

"Es muy importante esta coordinación, se venía dando, pero yo espero que ahora a partir de que se nombre al nuevo fiscal o la nueva fiscal, haya todavía más coordinación, que es una responsabilidad del gobierno de México, de las fiscalías y del Poder Judicial avanzar en la seguridad y la paz en nuestro país", señaló.

Nuestro reconocimiento al doctor Gertz y ahora se entrará a una nueva etapa"
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Presidencia Alejandro Gertz Manero Fiscal General de la República conferencia mañanera

