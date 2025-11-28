Funcionarios cercanos a Harfuch quedan al frente de FEMDO y AIC en la FGR de Godoy

Ambos funcionarios formaron parte también del equipo de trabajo de Godoy durante su tiempo en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

¿Quiénes son Elizalde Mora y Oliveros Aparicio?

Elizalde Mora, abogado de profesión, fue director general de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas de la Fiscalía de la capital. Antes tuvo cargos en la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal durante los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto.

El abogado fue también director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Fiscalía General de la República (FGR) entre el 2016 y el 2019.

Ya en el sexenio de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Elizalde Mora fue subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad capitalina, ya en manos de Omar García Harfuch.

En el 2020, cuando integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intentaron matar a Harfuch, Elizalde fue designado como encargado de despacho en la Secretaría de Seguridad de CDMX.

Por su parte, Oliveros Aparicio fue hasta abril de este 2025 el jefe de la Unidad de Análisis Estratégico de la Secretaría de Seguridad federal, a cargo de Harfuch.

Durante el mandato de Sheinbaum en la capital, estuvo al frente de la Coordinación de Investigaciones de Delitos de Alto Impacto en la Fiscalía CDMX.

En el 2019, Ernestina Godoy lo nombró fiscal Antisecuestros, y en el 2020 quedó a cargo de Coordinación de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía capitalina.

¿Qué son la FEMDO y la AIC?

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde estará Oliveros, es una entidad de la Fiscalía General de la República que se encarga de investigar y perseguir delitos del orden federal, como el terrorismo, tráfico de armas, trata de personas, secuestro y tráfico de combustible.

Por su parte, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a donde llega Elizalde Mora, es un órgano administrativo desconcentrado de la Fiscalía General de la República, ''que tiene como objeto la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las acciones para combatir tácticamente el fenómeno delictivo, a través de productos de inteligencia y servicios científicos y forenses que sustenten la investigación de los delitos''.

Godoy asume interinato

La hoy encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, ofreció “servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia” desde ese cargo.

La funcionaria se desempeñaba como consejera jurídica de la Presidencia, pero tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR, fue nombrada como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECOC), cargo al que corresponde asumir en caso de falta del titular del fiscal.

Casi 16 horas después de dejar el cargo como consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, Godoy Ramos escribió en la red social X un mensaje de despedida de esa responsabilidad, agradecimiento a la mandataria y compromiso con su nueva función.