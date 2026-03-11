Juan Carlos Guerrero Rojas aclara polémica por los 15 años de su hija Mafer y se deslinda de Adán Augusto

¿Qué dijo el padre de Mafer sobre los XV años?

El señor Guerrero Rojas es proveedor de Petróleos Mexicanos (Pemex), Empresa Productiva del Estado, desde 2010, “manteniendo una relación comercial ininterrumpida durante más de 16 años y no desde hace siete como erróneamente se ha señalado en algunas publicaciones”.

De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas aparece vinculado a al menos 17 empresas en México, principalmente en los sectores petrolero, energético, gasolinero e inmobiliario, muchas de ellas con sede en Comalcalco, Tabasco.

En la nota aclaratoria también se destaca que las empresas pertenecientes al señor Guerrero Rojas han sido auditadas por las autoridades correspondientes sin que se haya detectado una situación irregular.

“Actualmente las empresas del Sr. Guerrero Rojas se encuentran en proceso de diálogo con Pemex para la posible ampliación del contrato vigente, así como para la resolución de adeudos correspondientes a facturación pendiente de los años 2023 y 2024, situación que forma parte de los procesos administrativos normales entre proveedores y la empresa productiva del Estado”, se lee en el texto.

Además, el empresario descarta algún tipo de apadrinamiento ya sea dentro de Pemex o en el ámbito político.