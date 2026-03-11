Publicidad

México

Empresario tabasqueño responde a críticas por los lujosos XV años de su hija Mafer

El empresario tabasqueño Juan Carlos Guerrero Rojas compartió un comunicado en donde detalla parte de su vida y por qué decidió festejar los XV años de su hija con artistas internacionales.
mié 11 marzo 2026 11:15 AM
Juan Carlos Guerrero Rojas aclara polémica por los 15 años de su hija Mafer y se deslinda de Adán Augusto
En la fiesta de la hija del empresario Juan Carlos Guerrero Rojas estuvieron artistas de la talla de Belinda, J Balvin y la banda Matute, además de estar enmarcada por una lujosa ambientación. (Fotos: 𝕏)

El empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, quien estuvo en medio de la polémica por festejar con artistas invitados como Belinda, J Balvin, Pablo Montero y demás, los XV años de su hija María Fernanda, compartió un comunicado al respecto en el que detalla los motivos que lo orillaron a realizar este festejo, así como deslindarse del político Adán Augusto López Hernández, también originario de Tabasco.

El padre de la festejada informó que hace aproximadamente tres años atravesó una situación severa de salud, situación que afortunadamente ha sido superada, por lo que fue uno de los factores para festejar a lo grande el cumpleaños de su hija.

¿Qué dijo el padre de Mafer sobre los XV años?

El señor Guerrero Rojas es proveedor de Petróleos Mexicanos (Pemex), Empresa Productiva del Estado, desde 2010, “manteniendo una relación comercial ininterrumpida durante más de 16 años y no desde hace siete como erróneamente se ha señalado en algunas publicaciones”.

De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas aparece vinculado a al menos 17 empresas en México, principalmente en los sectores petrolero, energético, gasolinero e inmobiliario, muchas de ellas con sede en Comalcalco, Tabasco.

En la nota aclaratoria también se destaca que las empresas pertenecientes al señor Guerrero Rojas han sido auditadas por las autoridades correspondientes sin que se haya detectado una situación irregular.

“Actualmente las empresas del Sr. Guerrero Rojas se encuentran en proceso de diálogo con Pemex para la posible ampliación del contrato vigente, así como para la resolución de adeudos correspondientes a facturación pendiente de los años 2023 y 2024, situación que forma parte de los procesos administrativos normales entre proveedores y la empresa productiva del Estado”, se lee en el texto.

Además, el empresario descarta algún tipo de apadrinamiento ya sea dentro de Pemex o en el ámbito político.

“Asimismo, resulta pertinente señalar que, derivado de su historia personal y de la gravedad del padecimiento que enfrentó el señor Guerrero Rojas ha mantenido desde hace varios años un compromiso constante con diversas causas benéficas en Tabasco, como destinar el 50% de sus utilidades personales a iniciativas de carácter social”.

El comunicado también destaca que desde hace 14 años de manera consecutiva regala en el Día de Reyes aproximadamente 7 mil juguetes en distintas comunidades de la entidad y a pacientes del Hospital del Niño de Villahermosa, Tabasco.

México

¿Quién es Juan Carlos Guerrero, el empresario detrás de la lujosa fiesta de XV años en Tabasco?

¿Qué dice sobre Adán Augusto López?

“En particular, es completamente falso que exista relación, vínculo o sociedad con el Senador Adán Augusto López, así como con cualquier otro actor político relevante del estado de tabasco, como se ha insinuado incorrectamente en algunas versiones”, destaca.

Juan Carlos Guerrero Rojas asegura que no se trata de ejercer como tal el derecho de réplica, sino contribuir a la correcta compresión de los hechos.

La fiesta se llevó a cabo el sábado 7 de marzo en Villahermosa, Tabasco. En la celebración participaron figuras del entretenimiento como la conductora Galilea Montijo, y artistas como Belinda, J Balvin y Pablo Montero.

