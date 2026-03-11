¿Hay clases el 13 de marzo 2026? Esto dice la SEP sobre si se suspenden y hay megapuente

¿Hay clases el viernes 13 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el viernes 13 de marzo está destinado al registro de calificaciones por parte del personal docente. Esta actividad forma parte de los procesos administrativos del ciclo escolar, por lo que los alumnos no deberán asistir a clases.

Los estudiantes tendrán fin de semana largo

El lunes 16 de marzo está marcado como “suspensión de labores docentes”, por lo que ese día tampoco habrá actividades escolares.

Debido a esta pausa en el calendario, los estudiantes contarán con un megapuente antes de Semana Santa.

¿Qué otro día se suspenden actividades en marzo?

Otra fecha en la que se detendrán las actividades escolares será el viernes 27 de marzo, jornada programada para la realización del Consejo Técnico Escolar.

Durante estos encuentros el personal docente analiza temas académicos y de organización escolar, por lo que los estudiantes no acuden a clases ese día.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de Semana Santa?

Después de las actividades programadas, el calendario establece el periodo vacacional de Semana Santa. Las vacaciones iniciarán el lunes 30 de marzo y se extenderán hasta el viernes 10 de abril.