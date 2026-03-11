Sheinbaum logra acuerdo: gasolina no superará 24 pesos pese al alza global del petróleo

La medida se da en el contexto del conflicto en Medio Oriente, que ha provocado un aumento considerable en los precios del petróleo en varias regiones del mundo. Ante esta situación, México ha tomado medidas extraordinarias para proteger la economía nacional.

Sheinbaum renueva acuerdo con gasolineros

Por medio de sus redes sociales, la mandataria explicó que el acuerdo tiene como objetivo proteger las finanzas de las familias mexicanas.

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, indicó en redes.

Con este acuerdo, se espera que la mayoría de las estaciones de servicio en el país mantengan precios accesibles para los consumidores, evitando que las fluctuaciones internacionales del crudo afecten directamente al mercado interno.