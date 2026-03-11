La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que llegó a un convenio con autoridades y empresarios gasolineros para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.
Sheinbaum logra acuerdo: gasolina no superará 24 pesos pese al alza global del petróleo
La medida se da en el contexto del conflicto en Medio Oriente, que ha provocado un aumento considerable en los precios del petróleo en varias regiones del mundo. Ante esta situación, México ha tomado medidas extraordinarias para proteger la economía nacional.
Sheinbaum renueva acuerdo con gasolineros
Por medio de sus redes sociales, la mandataria explicó que el acuerdo tiene como objetivo proteger las finanzas de las familias mexicanas.
“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, indicó en redes.
Con este acuerdo, se espera que la mayoría de las estaciones de servicio en el país mantengan precios accesibles para los consumidores, evitando que las fluctuaciones internacionales del crudo afecten directamente al mercado interno.
Mecanismo para contener el precio de la gasolina
En la conferencia mañanera del lunes, Claudia Sheinbaum explicó cómo México puede evitar que los precios de la gasolina suban, incluso cuando el petróleo aumenta a nivel internacional.
“Todavía hay una parte de la gasolina que se importa y los precios del petróleo están fijados internacionalmente. Entonces, si aumenta el precio de la gasolina, la producción o la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no suba en nuestro país”, señaló la mandataria.
Sheinbaum recordó que este mecanismo fue implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022, tras los aumentos de precios derivados de la guerra en Ucrania, y que puede activarse nuevamente si es necesario.
Como seguimiento a este anuncio, este miércoles se firmó formalmente el acuerdo con los gasolineros para que la gasolina regular y la Magna no superen los 24 pesos por litro, asegurando la protección de la economía de las familias mexicanas y consolidando lo que había adelantado hace dos días.
Cómo afecta la guerra en Oriente Medio al precio del petróleo
El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha mantenido los precios del petróleo al alza, pese a que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) liberó un récord de 400 millones de barriles, equivalente a aproximadamente 1.75 millones de barriles diarios, para compensar la pérdida estimada de 11 millones de barriles diarios por el cierre del estrecho de Ormuz.
El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, y los ataques a instalaciones energéticas en la región aumentaron la incertidumbre global.
Como resultado, el barril de WTI subió 5,5% hasta 88,03 dólares y el Brent escaló 5,6% hasta 92,74 dólares, mientras los mercados bursátiles europeos cerraron con retrocesos moderados: Fráncfort -1,37%, Londres -0,90% y París -0,19%.
Analistas advierten que, aunque las reservas liberadas ayudan, representan solo una fracción del suministro perdido (16% aproximadamente). La tensión podría mantenerse o incluso intensificarse, generando preocupación sobre los precios del combustible a nivel mundial.