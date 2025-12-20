Las fallas del Plan contra el Abuso Sexual: carga responsabilidad a las mujeres y no previene la violencia

La medida es muy necesaria, pero se centra en la tipificación del abuso sexual como delito grave y en la promoción de la denuncia, en un intento de mejorar el acceso a la justicia.

Estos aspectos, sin embargo, poco contribuyen a prevenir las violencias, de acuerdo con dos organizaciones feministas consultadas que analizaron la estrategia.

La denuncia en la violencia sexual

De las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, nueve de cada 10 no denuncian y no acuden a ninguna institución pública por ayuda. Muchas tienen miedo a ser revictimizadas, avergonzadas, o a que las hagan sentir culpables. A no ser creídas.

Los temores no son infundados. Sobra evidencia de la falta de sensibilidad en las fiscalías y ministerios públicos. También hay datos de la enorme impunidad.

Por eso, exigir la denuncia penal en ese contexto pone la responsabilidad en las víctimas.

“Es problemático, porque refuerza la idea de que solo si denuncias te pueden brindar atención y protección”, dice Tania Hernández, coordinadora en Equis, Justicia para las Mujeres. Y aclara: “Eso es incorrecto, totalmente falso”.

Bajo el principio de debida diligencia reforzada , las instituciones tienen la obligación de actuar ante cualquier caso de violencia o riesgo de violencia, independientemente de si hay o no una denuncia de por medio, como establece la Suprema Corte de Justicia.

Para ambas organizaciones, este análisis no representa ir en contra de las denuncias penales. Esa vía es válida y se debe garantizar un trato digno y la investigación debida a quienes, como la presidenta, opten por ella.