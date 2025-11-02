Sheinbaum lamenta asesinato del alcalde de Uruapan y afirma que tenía protección federal

La presidenta condenó el asesinato del alcalde y expresó sus condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan por la "irreparable pérdida".

“Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más.

Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”, escribió en X.

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.



Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este… pic.twitter.com/DQQh4I3dgd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

La noches de este sábado 1 de noviembre una persona fue abatida y dos más detenidas por el asesinato del alcalde de Uruapan.

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, informó que los hechos ocurrieron cerca de las 8:10 horas de este sábado 1 de noviembre, cuando el alcalde se encontraba en el Festival de Velas.

Fue entonces que sujetos armados agredieron a Manzo, quien perdió la vida alrededor de las 8:50 horas en el hospital Fray Juan de San Miguel.

El regidor Víctor Hugo de la Cruz también resultó herido, pero ya se encuentra fuera de peligro.

El fiscal del estado detalló que hasta el momento no se sabe quién es el agresor, pero ya aseguraron un arma corta y siete casquillos.