México

Sheinbaum lamenta asesinato del alcalde de Uruapan y afirma que tenía protección federal

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato del alcalde y expresó sus condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan por la "irreparable pérdida".
dom 02 noviembre 2025 11:11 AM
(Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado anoche, contaba con protección federal.

"Hoy convoqué al Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal", aseveró la mandataria federal en redes sociales.

La presidenta condenó el asesinato del alcalde y expresó sus condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan por la "irreparable pérdida".

“Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más.

Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”, escribió en X.

La noches de este sábado 1 de noviembre una persona fue abatida y dos más detenidas por el asesinato del alcalde de Uruapan.

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, informó que los hechos ocurrieron cerca de las 8:10 horas de este sábado 1 de noviembre, cuando el alcalde se encontraba en el Festival de Velas.

Fue entonces que sujetos armados agredieron a Manzo, quien perdió la vida alrededor de las 8:50 horas en el hospital Fray Juan de San Miguel.

El regidor Víctor Hugo de la Cruz también resultó herido, pero ya se encuentra fuera de peligro.

El fiscal del estado detalló que hasta el momento no se sabe quién es el agresor, pero ya aseguraron un arma corta y siete casquillos.

Christopher Landau lamenta asesinato

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, lanzó este domingo un llamado a su país y México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”.

Landau externó en X su solidaridad con la familia y amigos de Manzo:

"En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos.

“Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, escribió en X.

