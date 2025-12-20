Cofepris advierte de seis playas donde no es seguro nadar en esta temporada vacacional

De esta manera, la contaminación en las playas recreativas de México mostró una reducción significativa previo al periodo vacacional de fin de año y es que de acuerdo con los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, el 98% de las playas monitoreadas en el país son aptas para uso recreativo.

El monitoreo se realizó en 289 playas ubicadas en 76 destinos turísticos de 17 estados costeros, y los resultados están disponibles para consulta pública a través de la aplicación móvil “Playas Mx”, con el objetivo de que la población cuente con información oportuna, especialmente durante el periodo vacacional invernal.

Durante la etapa prevacacional, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS), en coordinación con la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), llevaron a cabo 2,233 análisis de muestras de agua tomadas en playas de mayor afluencia de los principales destinos turísticos del país.

Las autoridades sanitarias detallaron que las seis playas clasificadas como no aptas rebasaron el límite de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante ello, Cofepris y las APCRS trabajan de manera conjunta con los Comités de Playas para implementar acciones inmediatas de saneamiento que permitan restablecer condiciones óptimas de salubridad y prevenir riesgos a la salud de turistas nacionales e internacionales.