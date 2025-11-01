Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

El INE deja vacantes en 13 OPLES por falta de acuerdos

En 2026, las 32 entidades iniciarán organización de elecciones locales pero los organismos electorales quedaron incompletos.
sáb 01 noviembre 2025 03:16 PM
Consejo General del INE fija reglas para elección judicial 2025.
En sesión de Consejo General los integrantes alertaron riesgos de inequidad y violación a topes de campaña en proceso electoral judicial. (Foto: INE)

En 2026, las 32 entidades del país iniciarán la organización de sus elecciones locales, sin embargo, varios organismos electorales aún están incompletos.

Recientemente, el Instituto Nacional Electoral (INE) designó a 26 nuevos consejeros de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), pero las confrontaciones internas impidieron alcanzar la mayoría calificada para nombrar a 16 cargos adicionales en 13 estados, por lo que esas posiciones quedaron vacantes.

Publicidad

Así, 17 OPLEs enfrentarán los próximos procesos electorales con integraciones incompletas, salvo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) intervenga y defina la ruta a seguir.

Por primera vez desde que el INE tiene la atribución de designar consejeros locales, el Consejo General dejó vacantes en varios organismos, un hecho inédito en la historia reciente del instituto.

Te puede interesar:

Partidos 'prenden motores' rumbo a elecciones de 2027 en estos estados
México

Partidos 'prenden motores' rumbo a elecciones intermedias de 2027

Entre los casos más relevantes está el del OPLE de Coahuila, única entidad que tendrá elecciones en 2026. De cuatro vacantes que debían cubrirse, sólo se designaron tres; la presidencia del organismo fue declarada desierta.

También quedaron sin titular los organismos de Campeche, Guerrero y Colima, donde se debían nombrar presidencias para los consejos que organizarán elecciones de gubernatura en 2027. Ninguna de las propuestas alcanzó mayoría calificada.

En Durango, de cuatro vacantes sólo se cubrieron dos; mientras que en Hidalgo y Nayarit —donde también se renovará el gobierno local en 2027— se eligió solo una de tres consejerías en cada caso.

En Puebla, una de tres vacantes quedó desierta; en Quintana Roo, tres de cuatro fueron cubiertas; y en Sonora, dos de tres. En Tamaulipas, sólo se designó a una de las tres vacantes, y en Tlaxcala, una consejería también quedó sin cubrir.

Los OPLEs que sí completaron su integración fueron los de Veracruz (dos vacantes cubiertas) y los de Aguascalientes, Baja California y Chihuahua, donde las tres posiciones en cada caso fueron designadas.

Durante la sesión, el consejero Martín Faz Mora lamentó la falta de acuerdos en un contexto en que se discute la posible desaparición de los OPLEs con la reforma electoral que podría aprobarse a inicios de 2026.

Te puede interesar:

campañas-judiciales-qué-pueden-hacer-los-candidatos
México

Tras elecciones judiciales locales, doce gobiernos adeudan recursos a OPLES

Las diferencias internas entre consejeros fueron evidentes. Jaime Rivera, Dania Ravel, Carla Humphrey y Faz señalaron la falta de coordinación y la ausencia del consejero Arturo Montaño, presidente de la Comisión de Vinculación del INE con los OPLEs, lo que —dijeron— dificultó la construcción de consensos.

Todos ellos evidenciaron las ausencias, por ejemplo del consejero presidente de la Comisión de Vinculación del INE con los OPLES, Arturo Montaño, lo que no permitió trabajar en la construcción de acuerdos.

Al parecer había otras prioridades, dijo Rivera. “Nunca antes habían imperado actitudes intransigentes y hasta sin argumentos para impedir la mayoría calificada. Simplemente era el no. O el sí al principio y después, siempre no”.

Esto debió ser “un trabajo de persuasión, negociación, construir consensos” pero fue notoria “la escasez de coordinación y de voluntad para promover tales consensos”.

Espadas dijo que hoy hicieron crisis “los conflictos que traen 30 meses de añejamiento, diríamos que han sido 30 meses, pero han pasado como 30 minutos bajo el agua” por diferendos internos.

Publicidad

“Habrá responsabilidades que tienen que ver con el clima de confortación en el que se han desarrollado las actividades de este Consejo, habrá responsabilidades que tienen que ver con la cerrazón”.

Ravel expuso su preocupación porque de 2019 hasta 2024, en cinco años, se han declarado desiertas 17 vacantes en diversos organismos públicos locales y ahora en una sola ocasión se presentó un número similar.

Te puede interesar:

Ople oaxaca
elecciones 2024

Ven desaparición de OPLEs como un atentado al sistema democrático

Eso “tiene consecuencias negativas en el funcionamiento de los organismos públicos locales electorales, porque, aunque los órganos máximos de dirección no cuentan con la totalidad de las consejerías electorales, tienen que seguir cumpliendo con la totalidad de sus atribuciones, propiciando una sobrecarga de trabajo”.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei rechazó a quienes acusan falta de colegialidad pues “el consenso no es unanimidad ni el resultado de consensos tomados por una cúpula”.

Dijo que lo que no se hizo fue “construir consensos artificiales como quizá ocurría en el pasado”.

Publicidad

Tags

Va por México INE Reforma electoral

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad