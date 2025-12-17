Detienen por presunto huachicol a Jacobo Reyes, socio del dueño de Miss Universo

Además, el ahora detenido fue candidato del PRD a la presidencia municipal en San Martín de las Pirámides, Estado de México en 2021. Antes fue parte de la Administración Pública de dicha entidad al ser director de Seguridad Ciudadana y Comisario de Seguridad Pública en el municipio de Acolman.

Reyes León fue detenido el pasado lunes 15 de diciembre alrededor de las 10:30 horas, pues es investigado por delitos relacionados con el narcotráfico y huachicol, que es robo de combustible.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el detenido es un hombre de tez morena, complexión robusta, cabello negro corto, barba y bigote afeitados, y vestía de sudadera gris, pants color rojo y tenis en color azul.

Actualmente se encuentra en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Raúl Rocha Cantú es uno de los dueños del certamen de belleza Miss Universo desde 2024. El nuevoleonés es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada en relación con el narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

Tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el certamen internacional, el nombre de Rocha Cantú comenzó a resonar, debido a que uno de los jueces de este concurso, Omar Harfouch, aseguró que hubo fraude.

Ello porque el juez aseguró que, desde antes de que finalizará la competencia, existió un “jurado improvisado” que supuestamente seleccionó de manera anticipada a las 30 finalistas. Además, calificó a Bosch como una “falsa ganadora”.

Después se le relacionó a Raúl Rocha Cantú con el padre de Fátima Bosch, Bernardo Bosch, pues el empresario obtuvo un contrato millonario en Pemex, cuando en la paraestatal laboraba como asesor el papá de la ganadora.

Posteriormente, se filtró información de las investigaciones que existen alrededor de Rocha Cantú. Ahora se sabe que el empresario pidió acogerse a un criterio de oportunidad, es decir, ser testigo colaborador.