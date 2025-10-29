¿Quién es Simón Levy y de qué se le acusa en México?

“Parece que sí, en Portugal. Es de una ficha que había ahí, una denuncia que interpuso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México”, informó Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

Simón Levy sostuvo una conversación telefónica en la cadena MVS donde desmintió esta versión y dijo que fue víctima de un "atentado mortal" en su contra, por lo que ya interpuso la denuncia correspondiente.

"Entiendo que la presidenta de México dijo que estoy detenido en Portugal, eso es completamente falso. Al contrario, recibí un atentado hace casi diez horas (...) Querían matarme", agregó.

Mexicanos:

Estoy perfectamente bien.

Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más.

Estoy bien y bien de salud.

Los quiero, voy a descansar hoy. — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 29, 2025

¿Quién es Simón Levy?

Simón Levy-Dabbah nació en la Ciudad de México el 15 de marzo de 1979. A temprana edad incursionó en los ámbitos empresarial y político, ocupando puestos en los gobiernos de la CDMX y Federal.

Cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno capitalino se desempeñó como director de ProCDMX entre los años 2012 y 2018.

Estableció la primera empresa mexicana en Beijing, y lanzó la campaña de posicionamiento del vuelo de Aeroméxico en China para exportar más de 10 productos a ese país.

Colaboró para el Banco Mundial donde participó en el Foro Global de Gobernabilidad Corporativa, organizado por el Instituto Internacional de Gobierno Corporativo de la Universidad de Yale. Ha sido representante del Consejo Consultivo de la Unidad de Prácticas Comerciales de la Secretaría de Economía de México, de acuerdo a lo que se detalla en su página oficial en donde ofrece capacitación y digitalización para pequeñas y medianas empresas (PyMes) .

El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo designó subsecretario de Planeación y Política Turística en el gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, renunció a los pocos meses.

¿De qué se le acusa?

Simón Levy-Dabbah estuvo inmerso en la polémica desde 2019, cuando Emma Yolanda Santos inició un procedimiento para exigir el cumplimiento de un convenio relacionado con la construcción de un inmueble ubicado en Campos Elíseos 113, en Polanco.

A finales de 2021, circuló un video por medio de redes sociales en donde se observa a Simón Levy cómo golpea la puerta del departamento de Emma Santos “por el incumplimiento de un contrato”, acusó la mujer.

Levy dijo a Expansión que defendió a su hijo por la supuesta agresión de la mujer, pues el niño tenía cuatro años de edad.

“Esta señora tiró a mi hijo, quien estuvo hospitalizado por un mes y fue valorado por distintos Ministerios Públicos, en donde asienta que fue tirado por esta mujer, lo que está dentro de una carpeta de investigación”, comentó.