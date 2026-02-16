Arriaga desconoce nombramiento de Nadia López; personal pone sus cosas en cajas

Nadia López llega al cargo en sustitución de Marx Arriaga, quien lo ocupó desde 2021 y fue destituido el pasado viernes tras criticar con frecuencia el rumbo de la política educativa actual.

Mario Delgado, titular de la SEP, instruyó el nuevo nombramiento, por lo que López García asume el cargo desde este lunes.

"Su incorporación al área tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia, como lo ha solicitado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", declaró.

La semana pasada e inconforme con la destitución, Arriaga acusó a la SEP de desalojarlo de las instalaciones.

La dependencia negó el desalojó y justificó que la destitución se debía a un cambio en la manera de elegir a la persona titular de la Dirección de Materiales Educativos, que ahora sería designada libremente por el secretario de Educación.

Arriaga anunció que no abandonaría sus oficinas hasta que la SEP le entregara oficialmente el documento que avala su despido.

La destitución de Arriaga llegó dos meses después que éste reforzara sus críticas hacia la administración de Mario Delgado y hasta llamara a los docentes a revelarse en contra de la SEP.

El principal descontento de Arriaga es la posibilidad de que se modifiquen los libros de texto gratuitos que él rediseñó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Delfina Gómez fue titular de la SEP.

Los nuevos materiales fueron criticados por supuestamente contener un enfoque ideológico, errores ortográficos, fechas de sucesos históricos cambiadas y problemas matemáticos inexactos. La SEP prometió corregir esas fallas.

Arriaga siempre defendió esos libros y aseguró que eran resultado del trabajo de los docentes mexicanos.

En marzo de 2025, ya en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Mario Delgado anunció que los libros de matemáticas de primero, segundo y tercero de primaria serían revisados por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) para garantizar su calidad.

Desde entonces, Arriaga señala a la SEP de intentar cambiar todos los libros de la administración pasada; de querer privatizar la educación y hasta de "traicionar" la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo impulsado por López Obrador.