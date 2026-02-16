Publicidad

México

Arriaga desconoce nombramiento de Nadia López; personal pone sus cosas en cajas

Cuestionado sobre la llegada de la escritora Nadia López al cargo que ocupó, Marx Arriaga dijo que no sabía nada al respecto y que seguía esperando su despido de forma oficial.
lun 16 febrero 2026 07:40 PM
Marx Arriaga continuará en su oficina
Marx Arriaga llegó a la función pública durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

Personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó a vaciar la que fue la oficina de Marx Arriaga, quien después de permanecer tres días ahí, aseguró que no está ''atrincherado''.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Arriaga fue nombrado como titular de la dirección General de Materiales Educativos. El viernes pasado, se le notificó que otra persona ocuparía el cargo.

Cuestionado en la oficina sobre si estaba resistiéndose a irse, Marx Arriaga insistió en que trabajó mucho tiempo para construir los libros de texto que se usan en las escuelas del país.

"Esos libros que ve allá, esos 107, pasé no 24 horas, semanas encerrado en esta oficina y tiene prueba de ello Leticia Ramírez, que venía todas las mañanas a ver si estaban ya los libros, que cuánto había avanzando por las noches", dijo ante medios de comunicación.

Las cosas de Arriaga han sido colocadas en cajas de cartón.

A partir de este lunes, Nadia López García es la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, oficina de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encargada del diseño de los libros de texto gratuitos.

Nadia López García, nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP
México

Nadia López García, la escritora mixteca que ahora está a cargo de los libros de texto de la SEP

Arriaga aseguró que no está enterado sobre el cambio y dijo que esperará a que se le notifique su despido.

"No sé si ya, de ahora en adelante, esta posmodernidad ha llegado a las instituciones y ahora es a través de redes sociales que se dan artículos 34, o plazas, estoy recibiendo la normativa; estoy esperando, trabajando, tengo mucho trabajo por eso como aquí, con los compañeros", dijo después de que Mario Delgado anunciara en X el nombramiento de López García.

Nadia López llega al cargo en sustitución de Marx Arriaga, quien lo ocupó desde 2021 y fue destituido el pasado viernes tras criticar con frecuencia el rumbo de la política educativa actual.

Mario Delgado, titular de la SEP, instruyó el nuevo nombramiento, por lo que López García asume el cargo desde este lunes.

"Su incorporación al área tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia, como lo ha solicitado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", declaró.

La semana pasada e inconforme con la destitución, Arriaga acusó a la SEP de desalojarlo de las instalaciones.

La dependencia negó el desalojó y justificó que la destitución se debía a un cambio en la manera de elegir a la persona titular de la Dirección de Materiales Educativos, que ahora sería designada libremente por el secretario de Educación.

Arriaga anunció que no abandonaría sus oficinas hasta que la SEP le entregara oficialmente el documento que avala su despido.

La destitución de Arriaga llegó dos meses después que éste reforzara sus críticas hacia la administración de Mario Delgado y hasta llamara a los docentes a revelarse en contra de la SEP.

El principal descontento de Arriaga es la posibilidad de que se modifiquen los libros de texto gratuitos que él rediseñó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Delfina Gómez fue titular de la SEP.

Los nuevos materiales fueron criticados por supuestamente contener un enfoque ideológico, errores ortográficos, fechas de sucesos históricos cambiadas y problemas matemáticos inexactos. La SEP prometió corregir esas fallas.

Arriaga siempre defendió esos libros y aseguró que eran resultado del trabajo de los docentes mexicanos.

En marzo de 2025, ya en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Mario Delgado anunció que los libros de matemáticas de primero, segundo y tercero de primaria serían revisados por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) para garantizar su calidad.

Desde entonces, Arriaga señala a la SEP de intentar cambiar todos los libros de la administración pasada; de querer privatizar la educación y hasta de "traicionar" la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo impulsado por López Obrador.

