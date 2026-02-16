¿Quiénes reciben el pago triple de 5,700 pesos de la Beca Rita Cetina?

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Los montos a recibir dependen del número de estudiantes en nivel básico (secundaria) tenga la familia beneficiaria. De acuerdo con la Coordinación, estos son ejemplos de cómo se aplican los pagos:

Familias de CONTINUIDAD, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con:

1 estudiante de primaria = 1,900 pesos bimestrales

2 estudiantes de primaria = 1,900 pesos bimestrales

1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = 1,900 pesos bimestrales

2 estudiantes de secundaria = 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales

1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales

Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con:

1 estudiante de primaria = 2,500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria = 5,000 pesos anuales

3 estudiantes de primaria = 7,500 pesos anuales

Familias de CONTINUIDAD con estudiantes de primaria de NUEVO INGRESO (marzo 2026):

1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $ $2,500 pesos anuales

1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales

2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales

Registro de beca Rita Cetina para primaria

Julio León informó que las fechas de registro a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles en nivel primaria será del lunes 2 al jueves 19 de marzo de 2026 en la página https://www.becaritacetina.gob.mx/

Madre, padre, tutora y tutor:



Conoce todo sobre la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina para estudiantes de primarias públicas.



Recuerda que ya iniciaron las #AsambleasInformativas y pronto iniciará el registro en línea. pic.twitter.com/H4a6FlboOt — Julio León (@Julio_LeonT) February 14, 2026

Para solicitar el programa, se requiere tener algún hijo o hija inscrita en una escuela primaria o secundaria pública de modalidad escolarizada y no recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.