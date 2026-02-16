Publicidad

México

¿Quiénes reciben el pago triple de 5,700 pesos de la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez compartió el calendario de pagos para la beca Rita Cetina, para el bimestre de enero-febrero. Estos son los días de depósito.
lun 16 febrero 2026 07:03 PM
pago-beca-rita-cetina.jpg
La Beca Rita Cetina para educación básica comenzó la dispersión de los pagos del bimestre enero-febrero de 2026. (DANIEL AGUILAR PIX/DA / Programas para el Bienestar)
Calendario de pagos de Beca Rita Cetina

De acuerdo con Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, las dispersiones económicas comenzarán el lunes 16 de febrero y finalizarán el viernes 27.

Los depósitos se realizarán de manera escalonada, conforme a la primera letra del primer apellido de las y lo beneficiarios:

Lunes 16 - A, B
Martes 17 - C
Miércoles 18 - D, E, F
Jueves 19 - G
Viernes 20 - H, I, J, K, L
Lunes 23 - M
Martes 24 - N, Ñ, O, P, Q
Miércoles 25 - R
Jueves 26 - S
Viernes 27 - T, U, V, W, X, Y, Z

Aunque los depósitos sean realizados en estas fechas, no es necesario retirar el dinero de las tarjetas en ese día, sino que pueden permanecer en la cuenta bancaria, o realizar pagos con la tarjeta en sitios autorizados.

¿A quiénes les toca el pago triple?

En esta ocasión, se realizará un pago extraordinario para las nuevas y nuevos becarios que recibieron su tarjeta en enero.

Será un pago triple porque incluye los bimestres transcurridos del actual ciclo escolar: septiembre–octubre de 2025, noviembre–diciembre de 2025 y enero–febrero de 2026.

De tal forma que las personas que estén en esta situación recibirán un monto de 5,700 pesos.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Los montos a recibir dependen del número de estudiantes en nivel básico (secundaria) tenga la familia beneficiaria. De acuerdo con la Coordinación, estos son ejemplos de cómo se aplican los pagos:

Familias de CONTINUIDAD, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con:

1 estudiante de primaria = 1,900 pesos bimestrales
2 estudiantes de primaria = 1,900 pesos bimestrales
1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = 1,900 pesos bimestrales
2 estudiantes de secundaria = 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales
1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales

Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con:

1 estudiante de primaria = 2,500 pesos anuales
2 estudiantes de primaria = 5,000 pesos anuales
3 estudiantes de primaria = 7,500 pesos anuales

Familias de CONTINUIDAD con estudiantes de primaria de NUEVO INGRESO (marzo 2026):

1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $ $2,500 pesos anuales

1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales

2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales

Registro de beca Rita Cetina para primaria

Julio León informó que las fechas de registro a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles en nivel primaria será del lunes 2 al jueves 19 de marzo de 2026 en la página https://www.becaritacetina.gob.mx/

Para solicitar el programa, se requiere tener algún hijo o hija inscrita en una escuela primaria o secundaria pública de modalidad escolarizada y no recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Además, se requiere tener una cuenta en Llave MX para realizar el trámite.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ya inició con sus jornadas de asambleas informativas. Para seguir la información, se recomienda seguir los canales oficiales de Becas Bienestar. La dependencia cuenta con canales en WhatsApp tanto de nivel federal como estatal para recibir los anuncios más relevantes.

Accede a https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar , busca el canal de tu entidad federativa y da clic en “Ver canal” para posteriormente agregarlo a tu WhatsApp.

