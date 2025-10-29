FGJ afirma que Simón Levy fue detenido, pero el empresario asegura que no: "Fue un atentado"

"Entiendo que la presidenta de México dijo que estoy detenido en Portugal, eso es completamente falso. Al contrario, recibí un atentado hace casi diez horas. (...) Querían matarme", agregó.

Más tarde, compartió un video en X donde reiteró que se encuentra libre y que no fue detenido por ninguna autoridad. No ofreció más detalles de su ubicación por "temas de seguridad".

"Estoy perfectamente bien, hace 10, 12 horas tuve un percance delicado de mi vida, por fortuna salí ileso. Estoy bien de salud. Quiero que me vean, aquí estoy físicamente. (…) Que sepan que estoy bien; libre", comentó en el video que subió a sus redes sociales.

¿Qué pasó con Simón Levy?

Simón Levy narró que dos personas se le acercaron y que hubo dos disparos, pero logró escapar: "Hubo dos disparos, dos personas se acercaron a mí. Reaccioné de una manera impresionante, me subí rápidamente, tengo seguridad, tengo que decirlo, me subí a un coche blindado y por fortuna me pude ir, pero escapé de milagro", comentó.

La Fiscalía CDMX informa que Simón “N” fue detenido, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos.



— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 29, 2025

La Fiscalía de la Ciudad de México emitió esta mañana un comunicado donde afirmó que el empresario fue detenido en Portugal por procesos penales en México.

"Fue detenido, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos", detalló la dependencia.

Sobre el caso de 2021, la FGJ informó ue al exfuncionario se le acusa de incurrir en delitos en contra del ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que no cumplía con la normatividad.

Simón Levy no se presentó a las audiencias de imputación fijadas para agosto de 2022 y 2025, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra.

"El probable responsable no acudió a las audiencias de imputación convocadas en agosto de 2022 y nuevamente en agosto de 2025, lo que derivó en una orden de aprehensión vigente por el caso. Si bien fue beneficiario de un amparo en 2022, este quedó sin efectos al no haber comparecido por segunda ocasión a la audiencia de imputación", dice el comunicado de la Fiscalía.

También se señala a Simón Levy por amenazas y daño en propiedad. Por ese delito tampoco se presentó a las cinco audiencias y se giró una orden de aprehensión en su contra.

"El imputado acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual el 4 de agosto de 2022 se libró orden de aprehensión, la cual permanece vigente", agregó la Fiscalía.

Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum habló está mañana que Simón Levy fue detenido en Portugal.

“Parece que sí en Portugal. Es de una ficha que había ahí, una denuncia que interpuso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México”, informó en su conferencia matutina.