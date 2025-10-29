Simón Levy enfrenta proceso de extradición en libertad, dice Fiscalía

"Entiendo que la presidenta de México dijo que estoy detenido en Portugal, eso es completamente falso. Al contrario, recibí un atentado hace casi diez horas. (...) Querían matarme", agregó.

Más tarde, compartió un video en X donde reiteró que se encuentra libre y que no fue detenido por ninguna autoridad. No ofreció más detalles de su ubicación por "temas de seguridad".

"Estoy perfectamente bien, hace 10, 12 horas tuve un percance delicado de mi vida, por fortuna salí ileso. Estoy bien de salud. Quiero que me vean, aquí estoy físicamente. (…) Que sepan que estoy bien; libre", comentó en el video que subió a sus redes sociales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Simón se encuentra sujeto a medidas cautelares en Portugal mientras continúa el procedimiento de extradición, tras su presentación ante la autoridad judicial competente.

''Esta situación se suma a los procesos penales vigentes que enfrenta en México y a las órdenes de aprehensión ya emitidas en su contra'', apuntó la autoridad.

La Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la Fiscalía capitalina que Simón fue detenido el pasado martes 28 de octubre con fines de extradición.

De acuerdo con su información, Levy ya compareció ante la autoridad judicial competente, donde fue informado de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país, sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.

Levy enfrenta dos procesos penales vigentes, derivados de su incumplimiento reiterado a audiencias judiciales.

En el primero se investigan delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por irregularidades en la construcción de un inmueble.

La autoridad judicial emitió una orden de aprehensión tras dos inasistencias del imputado a las audiencias de agosto de 2022 y agosto de 2025, quedando sin efecto el amparo previamente otorgado.

En el segundo proceso, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, se libró otra orden de aprehensión luego de que no asistiera a cinco audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

¿Qué pasó con Simón Levy?

Simón Levy aseguró que quisieron matarlo. En entrevistas, narró que dos personas se le acercaron y que hubo dos disparos, pero logró escapar.

"Hubo dos disparos, dos personas se acercaron a mí. Reaccioné de una manera impresionante, me subí rápidamente, tengo seguridad, tengo que decirlo, me subí a un coche blindado y por fortuna me pude ir, pero escapé de milagro", comentó.

La Fiscalía CDMX informa que Simón “N” fue detenido, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos.



Las órdenes fueron… pic.twitter.com/sR16SURDb0 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 29, 2025

Tras asistir como invitada especial a la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, evitó declarar sobre la detención de Simón Levy.

Medios de comunicación la esperaban a la salida del recinto, sin embargo, Alcalde salió por el sótano de Donceles.

"Se emitió un comunicado al respecto", se limitó a decir antes de salir del lugar.

La fiscal ⁦@BerthaAlcalde⁩ salió corriendo del ⁦⁦@Congreso_CdMex⁩ para no darnos entrevista y aclarar el tema de la Detención??? De ⁦@SimonLevyMx⁩ quien grabó video desde Washington DC@diciendo que no está detenido!Alcalde solo dijo: ya emitimos un comunicado pic.twitter.com/fpH2AyeBNu — Georgina Olson Jiménez (@georginaolsonj) October 29, 2025

Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum habló está mañana que Simón Levy fue detenido en Portugal.

“Parece que sí en Portugal. Es de una ficha que había ahí, una denuncia que interpuso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México”, informó en su conferencia matutina.