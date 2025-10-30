Claudia Sheinbaum: Simón Levy fue liberado, pero no puede salir de Portugal por proceso

“Él parece que tiene nacionalidad de alguno de los países europeos; no tenemos certeza si es Portugal o algún otro país. Por lo tanto, lo liberan, pero no le permiten salir del país”, declaró.

Explicó que el exfuncionario de la Ciudad de México tiene dos ordenes de aprehensión derivadas de carpetas de investigación de 2021 y 2022. Una fue por agresión a un particular y, la segunda, por violación ambiental en la construcción de un inmueble.

“La Fiscalía General de la República, a partir de las órdenes que tenía la fiscalía de la Ciudad de México, liberan una ficha roja. Entonces, esta persona llega a Portugal y ahí es detenida como lo señala ese documento, pero como tiene nacionalidad de un país europeo, tiene la liberación y ahí tiene que seguir”, detalló.

Dijo que ahora las fiscalías General de la República y de la Ciudad de México deben informar qué procede, pero reiteró que el exfuncionario sí fue detenido.

En este sentido, desmintió que estuviera en Estados Unidos como el exfuncionario señaló en diversas entrevistas a medios de comunicación.

Comentó que las fiscalías deben informar por qué hasta ahora se llevó a cabo la detención y negó que esto sea un acto político, pues existen carpetas de investigación en su contra.

Este miércoles, el subsecretario de planeación Turística afirmó que no fue detenido en Portugal, pero sí fue víctima de un “atentado”.

"Entiendo que la presidenta de México dijo que estoy detenido en Portugal, eso es completamente falso. Al contrario, recibí un atentado hace casi diez horas. (...) Querían matarme", mencionó desde redes sociales.

El empresario narró que dos personas se le acercaron y dispararon, sin embargo lograrom escapar.

"Hubo dos disparos, dos personas se acercaron a mí. Reaccioné de una manera impresionante, me subí rápidamente, tengo seguridad, tengo que decirlo, me subí a un coche blindado y por fortuna me pude ir, pero escapé de milagro", comentó.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este miércoles que Simón Levy se encuentra sujeto a medidas cautelares en Portugal, mientras continúa el procedimiento de extradición tras su presentación ante la autoridad judicial competente.

La Fiscalía detalló que el exfuncionario ya compareció ante la autoridad judicial, donde la informaron de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición conforme a la legislación de Portugal.