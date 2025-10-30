Publicidad

Sheinbaum: Simón Levy fue liberado, pero no puede salir de Portugal por proceso

La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que no es un acto político, pues existen carpetas de investigación en contra del empresario.
jue 30 octubre 2025 09:30 AM
Claudia Sheinbaum: Simón Levy fue liberado, pero no puede salir de Portugal por proceso
La presidenta Claudia Sheinbaum leyó un documento, emitido por las autoridades de Lisboa, donde se indica que Simón Levy fue detenido el 28 de octubre pasado al ingresar a ese país. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el exfuncionario Simón Levy sí fue detenido en Lisboa, Portugal, pero fue liberado al tener nacionalidad europea; sin embargo, comentó que no puede salir del país porque sigue la investigación.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria leyó un documento, emitido por las autoridades de Lisboa, donde se indica que Simón Levy fue detenido el 28 de octubre pasado al ingresar a ese país

Según el documento, el empresario tenía una orden internacional de detención, por lo que fue presentado al Tribunal de Apelación tras su aprehensión.

“Él parece que tiene nacionalidad de alguno de los países europeos; no tenemos certeza si es Portugal o algún otro país. Por lo tanto, lo liberan, pero no le permiten salir del país”, declaró.

Explicó que el exfuncionario de la Ciudad de México tiene dos ordenes de aprehensión derivadas de carpetas de investigación de 2021 y 2022. Una fue por agresión a un particular y, la segunda, por violación ambiental en la construcción de un inmueble.

“La Fiscalía General de la República, a partir de las órdenes que tenía la fiscalía de la Ciudad de México, liberan una ficha roja. Entonces, esta persona llega a Portugal y ahí es detenida como lo señala ese documento, pero como tiene nacionalidad de un país europeo, tiene la liberación y ahí tiene que seguir”, detalló.

Dijo que ahora las fiscalías General de la República y de la Ciudad de México deben informar qué procede, pero reiteró que el exfuncionario sí fue detenido.

En este sentido, desmintió que estuviera en Estados Unidos como el exfuncionario señaló en diversas entrevistas a medios de comunicación.

Comentó que las fiscalías deben informar por qué hasta ahora se llevó a cabo la detención y negó que esto sea un acto político, pues existen carpetas de investigación en su contra.

Simón Levy enfrenta proceso de extradición en libertad, dice Fiscalía

Este miércoles, el subsecretario de planeación Turística afirmó que no fue detenido en Portugal, pero sí fue víctima de un “atentado”.

"Entiendo que la presidenta de México dijo que estoy detenido en Portugal, eso es completamente falso. Al contrario, recibí un atentado hace casi diez horas. (...) Querían matarme", mencionó desde redes sociales.

El empresario narró que dos personas se le acercaron y dispararon, sin embargo lograrom escapar.

"Hubo dos disparos, dos personas se acercaron a mí. Reaccioné de una manera impresionante, me subí rápidamente, tengo seguridad, tengo que decirlo, me subí a un coche blindado y por fortuna me pude ir, pero escapé de milagro", comentó.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este miércoles que Simón Levy se encuentra sujeto a medidas cautelares en Portugal, mientras continúa el procedimiento de extradición tras su presentación ante la autoridad judicial competente.

La Fiscalía detalló que el exfuncionario ya compareció ante la autoridad judicial, donde la informaron de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición conforme a la legislación de Portugal.

Abogado de víctima: yo solicité Ficha Roja contra Levy

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmual, Eduardo Fuentes, abogado de Emma Santos, una mujer que denunció a Levy por agresión, afirmó que a ellos les confirmó la Fiscalía que estaba detenido en Portugal, como parte acusadora.

“Como abogados de la víctima recibimos información de que fue detenido en Portugal. Se confirma ese hecho, me lo confirma la propia Fiscalía. Porque pues nosotros somos las víctimas, tenemos que dar acompañamiento al tema”, comentó.

Además, afirmó que él presentó la denuncia en su momento por dos delitos y solicitó la Ficha Roja de la Interpol en contra del empresario, pues ya se sabía que estaba fuera del país.

“Yo pedí la Ficha Foja de Interpol porque es la facultad que tengo, porque él mismo manifestaba que estaba fuera del país. La única posibilidad que tengo es la Ficha Roja”, recordó.

Simón Levy estaría en hotel de Lisboa

Luego de que Azucena Uresti le realizó una entrevista al exfuncionario, la periodista señaló en redes sociales que el empresario puede estar en el Hotel Myriad de Lisboa, Portugal.

“Tras la entrevista que mantuve con él, se observa que el restaurante en el que está es el de dicho complejo”, escribió en X

