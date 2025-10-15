Inundaciones en Veracruz reavivan críticas contra Rocío Nahle

Tras la catástrofe la mandataria estatal fue cuestionada por medios de comunicación locales y minimizando los hechos dijo: “Bueno, ahorita en la mañana sí tenemos una situación, que se desbordó ligeramente el Río Cazones, se está atendiendo por parte de Protección Civil, tenemos algunas zonas anegadas”.

Esta declaración ha causado indignación entre la población, ya que el saldo hasta el momento, es de 30 muertos, 18 desaparecidos y 40 municipios afectados en esa entidad.

En redes sociales circularon las imágenes que evidenciaban las afectaciones en Poza Rica, incluyendo calles inundadas, vehículos flotando en el agua y personas atrapadas por la corriente.

De los creadores de “murió de un infarto les guste o no” traemos “se desbordó ligeramente el Río Cazones”… pic.twitter.com/s5v4fUHaXH — Diputados Out of Context (@DiputadosOut) October 12, 2025

El jueves por la tarde, horas antes del desbordamiento del río, Nahle también publicó en redes sociales que en Gutiérrez Zamora, Poza Rica y Coatzintla se presentaban anegamientos sobre la orilla del río, pero que “la población estaba bien”.

Ante esto, habitantes de las zonas afectadas y usuarios en redes sociales la acusaron de falta de sensibilidad ante la magnitud de los daños y la pérdida de vidas humanas.

También se le reprochó haber tardado en reconocer la gravedad del desastre y en coordinar una respuesta de emergencia proporcional a la situación.

Este miércoles 15 de octubre, la gobernadora también ha sido objeto de críticas por su manera de responder al ser cuestionada por medios sobre el seguro catastrófico que anteriormente cubría daños por fenómenos meteorológicos y que según se ha dado a conocer dejó de renovarse en mayo de 2025, luego de que el gobierno estatal decretó la creación de la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI), un organismo público encargado de cubrir daños patrimoniales y financieros del Gobierno estatal administrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de Veracruz.

Sin embargo, el 10 de octubre de 2025, se modificó el Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales, permitiendo que el Gobierno dispusiera de los recursos para emergencias y reconstrucción.

Fue así que entre risas, Nahlé aseguró a los medios: "no se trata de dinero".