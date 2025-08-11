Fiscalía de Veracruz: “Tortura derivó en muerte de maestra secuestrada”

La gobernadora Rocío Nahle García ha defendido en las últimas semanas que la docente Hernández Cruz murió después de sufrir un infarto.

“En una media choza, lamentablemente estaba el cuerpo de la maestra, (…) fue violentada la maestra, nos están indicando los forenses, que parece ser que a raíz de esta violencia le dio un infarto”, expresó la mandataria en julio. Sus palabras fueron criticadas por políticos de oposición.

Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas por el secuestro agravado de la maestra.

La Fiscalía General del Estado, en rueda de prensa, informó avances y resultados de tres temas relevantes, registrados en la zona norte del estado:



1. Caso Irma Hernández Cruz

2. Caso Mario Alberto Cruz Juárez y Germán Cruz Cobos

3. Caso CERESO Tuxpan.

Octavio N, Jeana N, Víctor Manuel N, José Eduardo N son los cuatro señalados por el caso. Todos se encuentran en prisión preventiva oficiosa.

La gobernadora Rocío Nahle García arremetió contra quienes consideró han llevado al “escándalo” el asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz en Álamo, Veracruz.

“Es de miserables a una familia enlutada, porque hay una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo, pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley, aquí está, la maestra fue violentada y después de ser violentada desgraciadamente sufrió un infarto. Esa fue la realidad les guste o no o si hacen escándalo”, dijo la mandataria.

El 18 de julio cerca de las 18:30, la maestra jubilada fue privada de su libertad. Días después apareció un video en el que se veía a la también taxista atada de manos y de rodillas y rodeada de hombres armados y encapuchados, a quienes se les ha identificado como la “Mafia Veracruzana”.

“Mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la 'Mafia Veracruzana' no se juega, paguen su cuota como debe de ser con ellos'', dijo la mujer en la grabación.

Días después, el 24 de julio, la profesora y taxista fue localizada muerta en la comunidad de Tepetzintlilla.