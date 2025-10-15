¿Cuál es la diferencia entre acta de nacimiento certificada y actualizada?

¿Qué es la copia certificada del acta de nacimiento?

El formato único de la copia certificada del acta de nacimiento es un documento de fácil lectura y limpio en su diseño, que contiene los datos de registro y de la identidad jurídica de cada persona, así como sus datos de filiación, combinando medidas de seguridad físicas y electrónicas para evitar su alteración, modificación o falsificación y con ello, combatir la suplantación de identidad.

“Una característica que hace de este formato un documento digital es que puede ser consultado, impreso y validado a través de internet, lo que garantiza su confiabilidad, seguridad y certeza.

La Secretaría de Gobernación explica que los elementos que contiene son los siguientes:

Código QR.

La cadena digital o el folio

¿Qué es el acta actualizada?

El acta actualizada es el documento que contiene los datos correctos de la persona y que está dada de alta en la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

Debes de comprobar los datos en el siguiente enlace https://www.gob.mx/ActaNacimiento/ y tener a la mano los datos personales o el CURP.

El acta de nacimiento puede poseer ambas cualidades, ser una copia certificada y estar actualizada.

¿Cómo puedo validar la copia certificada del acta de nacimiento?

Tras corroborar que los datos sean correctos y que esté disponible en la Base de Datos Nacional del Registro Civil, se puede acceder a una copia certificada del acta de nacimiento.

Primera forma: Portal de Internet

1.- Ingresa en este enlace .

2.- Captura el número del identificador electrónico y el código de verificación.

3.- Coteja la información.

Si así lo deseas, podrás imprimir la información que hayas cotejado.