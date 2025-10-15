Impuesto a bebidas azucaradas será poco efectivo si no se etiquetan los recursos

Los efectos en la salud

Éctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, aseguró que los impuestos saludables pueden ser una de las intervenciones en salud con mayor costo-beneficio.

Reconoció que incrementar el gravamen a los productos de tabaco y bebidas azucaradas se alinea con las recomendaciones internacionales y podría reducir la carga de las enfermedades asociadas a su consumo.

El diputado Éctor Ramírez advirtió de algunos fallos en la propuesta, como que deja fuera de los impuestos a las bebidas alcohólicas, que también hacen daño a la salud. (Foto: Cristián Arriaga/Expansión )

El problema, consideró, es que el Ejecutivo parece no tener un objetivo claro de qué hará con esos recursos, pues hasta ahora ha evitado comprometerse a etiquetarlos para programas de salud.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aseguró, se recaudó cerca de 1 billón de pesos en Impuestos Especiales a Productos y Servicios (IEPS), pero este dinero no se vio reflejado en mejoras al sistema de salud, que ha visto mermado su presupuesto público, al pasar de un gasto equivalente al 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) al 2.5%, cuando la recomendación internacional es de 6%.

Sin programas adecuados de prevención, sin servicios médicos eficientes y cobertura universal, es imposible controlar las enfermedades crónicas, sostuvo.

Tenemos un sistema de salud realmente negativo para que tú te cuides. Es un problema, pero está quebrado el sistema de salud”, Éctor Ramírez Barba, diputado federal PAN.

La directora del CIEP coincidió. Señaló que el sector salud es una prioridad en el discurso, pero no en el gasto público. Por ello, subrayó, el aumento de los impuestos debe acompañarse con otras políticas sanitarias.

“Como país deberíamos tener la salud como prioridad y eso no ha pasado. Llevamos seis años con un relajo en el sistema de salud. Todo eso repercute en la salud, que no es una prioridad”, dijo Macías.

El diputado advirtió, además, de algunos fallos en la propuesta. Por ejemplo, deja fuera de los impuestos a las bebidas alcohólicas, asociadas también con el desarrollo de varias enfermedades, incluyendo algunos tipos de cáncer, mientras considera tasar los productos con edulcorantes no calóricos, lo que considera una medida polémica.

De estos endulzantes, sostuvo, no hay suficiente evidencia que demuestre que no son seguros para la salud. Se sabe, apuntó, que no tienen un efecto en el control del sobrepeso y la obesidad.