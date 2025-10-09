Corte atrae caso Cabeza de Vaca; él acusa persecución por "destapar" huachicol

Con una votación dividida de cinco votos contra cuatro, el Pleno de la Corte atrajo este miércoles el amparo en revisión 54/2024, mediante el cual determinará si debe ejecutarse la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca.

Dicho amparo fue concedido al exgobernador en noviembre de 2023 por una jueza federal de Reynosa, quien resolvió que las conductas imputadas no configuran los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por lo tanto, será la Corte -y no un tribunal colegiado de circuito- la que analizará las pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Cabeza de Vaca y resolver si confirma, modifica o revoca el amparo.

En sus redes sociales, Cabeza de Vaca, quien está fuera del país desde septiembre de 2022, afirmó que el único propósito es tenerlo como "rehén político" por haber destapado el huachicol fiscal.

"Ahora nos enteramos de que la propia FGR ha solicitado que la Suprema Corte de la Nación atraiga el caso (como si no tuviese temas importantes que resolver), con el único propósito de tenerme como rehén político por ser el destapador del huachicoleo fiscal", afirmó.

"La historia pondrá a cada quién en su lugar. Por lo pronto, harán más evidente la burda persecución política en mi contra y captura de los poderes de la Unión. A pesar de esta burda y cobarde persecución política, me mantendré siempre firme con mis convicciones. Ni me doblo, ni me vendo".

Cabeza de Vaca se dijo "perseguido político" de Morena y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también por ventilar lo que calificó como "cloaca" de corrupción y complicidad política vinculada a irregularidades en la importación de combustibles.

"Con su característica intolerancia y ánimo de venganza, (LópezObrador) ordenó mi desafuero como gobernador y mi vinculación a proceso judicial. Afortunadamente, la SCJN lo impidió, con estricto apego a la Constitución", añadió.

"Desde el 30 de noviembre de 2023 se me concedió un amparo contra la ilegal orden de aprehensión librada en mi contra. Sin embargo, debido a las “chicanadas” procesales características de la FGR no se ha permitido que el Poder Judicial de la Federación resuelva en definitiva y conforme a derecho".

🚨 Seamos claros:



1.- Soy un perseguido político de @PartidoMorenaMx y de @lopezobrador_ por no haberme sometido a su política autoritaria y por haber destapado la cloaca de la red criminal, corrupcion y complicidad política más grande en la historia de México: el huachicol… — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 9, 2025

Ahora serán los nuevos ministros electos, quienes en su mayoría son cercanos a Morena y a López Obrador, los que resolverán si se le concede la protección de la justicia federal para no ser aprehendido y procesado, o no.

¿En qué va el asunto de Cabeza de Vaca?

El exmandatario de Tamaulipas enfrenta dos solicitudes de aprehensión en su contra, la primera emitida en 2021, con base en la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados ese año, a pesar de que no pudo ser desaforado, pues el Congreso de Tamaulipas –entonces de mayoría panista- se opuso.