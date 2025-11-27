¿Quién podría reemplazar a Gertz Manero en la FGR? Los candidatos y los requisitos para ser fiscal

La consejera jurídica y exfiscal general de Justicia de la Ciudad de México es una de las opciones que más se menciona en círculos políticos: su trayectoria en la capital y su cercanía con el proyecto político federal la coloca como una aspirante natural en caso de que se concrete el relevo.

También destaca el exministro presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, quien por su experiencia en el Poder Judicial y su reconocimiento público lo convierten igualmente en un contendiente relevante.

Luego de más de seis horas de tensiones, donde se especulaba sobre la renuncia o remoción del fiscal Alejandro Gertz Manero, esta tarde finalmente el funcionario envió su carta de renuncia al Senado.

En su carta de renuncia, señala que dejó el cargo porque la presidenta Claudia Sheinbaum le propuso ser el embajador de México en "un país amigo".

"Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento.

"Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y le agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República", indicó en la carta.

¿Quién queda en lugar de Gertz Manero?

German Adolfo Castillo Banuet, actual titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, se perfila como encargado de despacho de la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Castillo Banuet es abogado con 33 años de experiencia en el ámbito de procuración de justicia, litigio y administración pública federal.