Entre tensiones, Gertz sale de la FGR para ser embajador; perfilan a Ernestina Godoy

La espera en el Senado

El jueves en el Senado se instaló la tensión con una sesión que fue convocada de manera inesperada y que inició a las 10:00 horas con licencias a senadores y otros temas legislativos. Afuera, se esperaba a que llegara "la carta de renuncia" de Gertz. A las 13:30 horas se declaró un receso y la tensión subió. En el edificio de Paseo de la Reforma e Insurgentes se fueron restringiendo el paso a los periodistas y "cerrando accesos" para evitar estar cerca de las negociaciones.

Senadores de Morena comentaron a Expansión Política que el fiscal no quería presentar su renuncia, a pesar de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum le habría dado un ultimátum.

El tiempo transcurría y la posibilidad de destitución empezaba a resonar, ante la facultad de los senadores de hacerlo solo por las "causas graves" contempladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas o delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Más de siete horas después, finalmente se dio a conocer la carta en la que Gertz daba a conocer al Senado que su carrera daría un viraje.

"Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento", señala la misiva de tres párrafos enviada a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

A partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República. Alejandro Gertz Manero, exfiscal.

Carta de renuncia que entregó el fiscal Alejandro Gertz Manero. (Especial)

De manera rápida, el retiro de Gertz como titular de la Fiscalía General de la República, fue avalado con 74 votos a favor y 22 en contra de los senadores y entre alertas por parte de políticos de oposición porque en realidad no solicitó su renuncia ni se especificó ''la causa grave'' con la que se acreditó su solicitud.

Tensión en el Palacio

Los rumores de su salida comenzaron un día antes, cuando la presidenta recibió al coordinador de los senadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, un legislador envuelto en la polémica tras tener como secretario de Seguridad de Tabasco a Hernán Bermúdez, líder de la organización criminal "La Barredora".

En la conferencia mañanera marcada por el tema del Mundial de Futbol 2026, la pregunta llegó para la presidenta Sheinbaum: “¿el señor fiscal general de la República, Alejandro Gertz, le ha manifestado a usted su intención de separarse del cargo?”, se le preguntó.

“Hasta ahora, no me lo ha manifestado”, respondió la presidenta.

No obstante, confirmó que había recibido una carta de los senadores de la República, la cual analizaría con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, entonces a cargo de Ernestina Godoy.

“Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con los abogados, Consejería Jurídica, y el día de mañana les informamos”, señaló.

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que analizaba un tema referente a Alejandro Gertz. (Foto: Presidencia de México.)

Para José María Soberanes, catedrático de la Universidad Panamericana y experto en Derecho, la salida del fiscal tiene uno de dos motivos: un mal trabajo al frente de la Fiscalía o que no quiso cubrir a alguien.

“Una razón es porque han visto que ha hecho un mal trabajo o un trabajo deficiente, pero la otra es porque no quiere proteger a alguien. Son extremos totalmente distintos. En uno podríamos decir, se va por una razón legítima, pero en la otra, porque no quiera proteger a algún político, no sería legítima porque sería por razones políticas o por razones personales de alguien”, sostiene.

Para el experto, la forma en que Gertz Manero deja la FGR sienta un mal precedente porque su salida estuvo marcada por la tensión y presión.