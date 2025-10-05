Evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo: ¿a qué hora es el mensaje por su primer año como presidenta?

¿Cuándo será el mensaje?

En un video que compartió la presidenta durante la Mañanera del Pueblo de este 26 de septiembre, detalló que la convocatoria es para acudir el domingo 5 de octubre en la plancha del Zócalo capitalino a las 11:00 horas.

Debido a la concentración, se prevé que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX implemente un operativo de seguridad y cortes a la circulación tal y como se ha realizado en eventos anteriores en este lugar.

Sin embargo, no es la primera vez que Sheinbaum encabeza eventos en el Zócalo de la CDMX. El más reciente es el grito de Independencia y el desfile militar que se llevaron a cabo el 15 y 16 de septiembre, respectivamente.

¿Dónde se transmitirá el mensaje?

Al igual que en otras ocasiones, se prevé que se transmita a través de los canales oficiales del gobierno Federal y de la presidenta de México.

YouTube: Gobierno de México

Facebook: Claudia Sheinbaum Pardo

X: Claudia Sheinbaum Pardo

En este evento multitudinario en el Zócalo, se prevé que presente un balance sobre los 100 compromisos que realizó un año atrás.

"Cumplo un año el primero de octubre, entonces, al acto público y grande, vamos a invitar a todo aquel que quiera venir", aseguró el 21 de agosto pasado; sin embargo, el evento se aplaza cuatro días después .

Zócalo, plaza conocida por Sheinbaum

El 1 de octubre de 2024, la presidenta rindió protesta ante miles de mexicanos que se reunieron en la plancha del Zócalo de la CDMX y tras una ceremonia donde recibió el bastón de mando por parte de integrantes de las comunidades indígenas, presentó los primeros 100 compromisos para su sexenio 2024-2030.

Sheinbaum asumió como la primera mujer presidenta en la historia de México prometiendo continuar el legado de su mentor político y predecesor, Andrés Manuel López Obrador.