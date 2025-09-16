Sheinbaum eligió vestido artesanal para Grito de Independencia

De acuerdo con datos de la Presidencia de la República, el vestido fue bordado por la maestra Virginia Verónica Arce Arce, originaria de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala.

"Quien se ha dedicado más de 25 años al arte del bordado", destacó Presidencia en una carpeta informativa.

El diseño del vestido es de Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre, y la confección corrió a cargo de Rocío Castro Cruz.

Islas también diseñó el atuendo que lució la mandataria durante su Primer Informe de Gobierno, el pasado 1 de septiembre.

Significado del morado

El morado simboliza la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres en los movimientos feministas. También representa la dignidad, la independencia y la esperanza de las mujeres.

La explicación más extendida sobre el origen del uso del morado -o violeta- en el feminismo se asocia con un suceso trágico que impulsó las primeras grandes protestas feministas: el 25 de marzo de 1911, cuando más de 140 personas trabajadoras de la fábrica téxtil Triangle Shirtwaist, de Nueva York, murieron en un incendio.

La mayoría de las personas que fallecieron eran mujeres jóvenes y migrantes, de procedencia judía e italiana, que confeccionaban camisas de hombre. Estas prendas, supuestamente, eran de color lila.

Aunque nunca se pudo demostrar, se sospecha que fue uno de los empresarios dueños de la fábrica quien prendió fuego al edificio como respuesta a las protestas de las trabajadoras.

Ahora, las calles se pintan de color morado durante protestas de mujeres y marchas por el Día Internacional de la Mujer.

Claudia Sheinbaum se asume como feminista, así lo declaró desde que asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en 2018. También sostiene que la "transformación" -en alusión a su gobierno- es feminista.

Sin embargo, su relación con las protestas realizadas en el marco del 8M se ha ido complicando año con año por diferencias con grupos de feministas y decisiones como la colocación de vallas metálicas para proteger Palacio Nacional.

Grito por las mujeres

La noche de este lunes 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en dar el Grito de Independencia de México.

Desde el balcón presidencial de Palacio Nacional, Sheinbaum lanzó varios vivas como parte del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

Acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, la mandataria destacó ante 280,000 personas -según cálculos de la CDMX- a las mujeres que participaron en la lucha independiente, a las migrantes, a las mujeres indígenas y a las heroínas anónimas.

“Mexicanas, mexicanos: ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez- Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Manuela Molina ‘La Capitana’! “¡Vivan las heroínas anónimas!", exclamó.

También grito: ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria! ¡Vivan las mujeres indígenas! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente, y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.exclam

Este martes, la mandataria encabezará su primer Desfile Militar en el Zócalo capitalino.

Participarán 15,000 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, 670 vehículos, 100 charros, 307 caballos, 184 canes (binomios caninos) y 101 aeronaves.

Es la primera vez que se rendirá el parte de novedades del Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre a la primera mujer Presidenta y Comandanta de las Fuerzas Armadas.