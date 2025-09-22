Bermúdez, Marina y Morena, los asuntos "espinosos" de Sheinbaum

Además, el nombre del exsecretario de la Marina José Rafael Ojeda Durán también fue mencionado, pues sus sobrinos también fueron involucrados.

Al respecto, la presidenta salió en defensa de la institución y del exsecretario, pues aseveró que la denuncia del exfuncionario fue clave para la detenciones.

El domingo 7 de septiembre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció la detención de un grupo delictivo dedicado al huachicol donde estaban involucrados integrantes de la Marina. (FOTO: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

En cuanto a la institución, la presidenta afirmó que, no por unos marinos que se hayan visto involucrados, se mancha a la Marina.

“En este caso de la Marina, yo creo que, primero el Almirante es un hombre muy íntegro, valiente e íntegro, yo lo describiría de esa manera; también el General secretario es un hombre íntegro, valiente. Los dos muy patriotas. Así son las Fuerzas Armadas en México”, dijo el pasado viernes.

También reconoció que el hoy secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, dedicó unos minutos de su discurso en el desfile militar para referirse a ese episodio.

Morena, entre desencuentros e indisciplina

Aunque tiene licencia partidista y no asume el rol de líder de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que referirse a algunas polémicas que involucran a integrantes de ese partido.

En su primer año les pidió unidad y evitar lujos, luego de que varios morenistas salieron de viaje al extranjero.

Las reformas de la presidenta Sheinbaum en materia de nepotismo y reelección ocasionaron rechazos y desencuentros entre algunos morenistas que aspiraban a un cargo en 2027, a pesar de que tienen algún familiar en el puesto al que aspiran como es el caso de Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal.

La presidenta terminó por aceptar la modificación que hicieron los legisladores a su propuesta de reforma, la cual atrasó a 2030 la prohibición para que familiares sean postulados a un cargo de elección popular.

A pesar de que uno de los principios de Morena es la austeridad, varios morenistas aprovecharon las vacaciones de verano para descansar, pero se difundieron imágenes de que eligieron destinos en el extranjero y hoteles de hasta 7,000 pesos por noche.

Entre ellos están el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, quien viajó a Japón; el secretario de Educación, Mario Delgado, quien estuvo en Portugal; Ricardo Monreal, que vacacionó en España, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hizo un viaje a Países Bajos.

Tras la difusión de imágenes suyas en Japón, Andrés Manuel López Beltrán publicó una carta en la que que sus adversarios políticos lo espían y acosan. (Foto: Especial.)

Recientemente se sumó la polémica por la casa que adquirió Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.

La presidenta también lanza llamados a la unidad en Morena, luego de que se percibe una división entre legisladores debido a desencuentros por la reforma electoral, la cual se prevé afectar a aliados y el financiamiento público.

“La otra gran presión que enfrenta Sheinbaum, o gran limitante, es que López Obrador, al dejar el gobierno puso diversos arreglos que no necesariamente le convienen a la presidenta. ¿A qué me refiero? Dejó como líderes legislativos a hombres que no necesariamente responden a Sheinbaum, que son Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, y Ricardo Monreal”, agrega Coste.

La aprobación de Sheinbaum

Pese a los temas espinosos que ha tenido que enfrentar, la presidenta goza de entre 74 y 79% de aprobación ciudadana.

De acuerdo con una encuesta de El Financiero, a la pregunta “En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México?, solo el 26% de los ciudadanos no aprueba lo hecho por la presidenta.

Una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio da a la presidenta 79% de aprobación. A la pregunta “En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México?”, el 47% aprueba mucho y el 32% aprueba poco lo hecho por la mandataria.