México

Diputados piden al secretario de Educación acciones contra violencia en escuelas

Legisladores de oposición señalaron que el abandono escolar y la violencia en los planteles aumentan en México sin una estrategia clara de atención a esas problemáticas.
jue 02 octubre 2025 03:21 PM
Comparecencia de Mario Delgado, titular de la SEP, en Cámara de Diputados
En la comparecencia ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación Mario Delgado dijo que 155 millones de libros de texto fueron distribuidos y entregados a tiempo. (Foto: SEP)

Al comparecer en la Cámara de Diputados este jueves, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación, Mario Delgado, fue criticado por la falta de acciones en contra del abandono escolar y de la prevención de la violencia en las escuelas.

Después de la muerte de un alumno al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, los legisladores demandaron al funcionario estrategias para mejorar la seguridad escolar y atender las violencias que se replican en las aulas.

“Seguimos sin estrategia seria. La educación no se mide con programas asistenciales, sino con aulas seguras, maestros capacitados y estudiantes con oportunidades reales”, sentenció Laura Moreno, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Aseguró que otras violencias también se incrementaron en el país, como el bullying, que suma 280,000 casos registrados. Esto coloca a México en el segundo lugar mundial con más reportes de acoso escolar, aseguró.

La diputada dijo que para prevenir la violencia es urgente ampliar los apoyos psicoemocionales, ya que 17% de los adolescentes enfrentan un problema de salud mental, pero solo uno de cada 10 recibe atención.

Al respecto, el secretario dijo que trabaja en distintos programas de atención y prevención de la violencia en los planteles. Aseguró que se publicaron decretos para que todos los estados del país tengan protocolos en contra del bullying; presumió la jornada de concientización sobre violencia sexual que se realizó a principios del ciclo escolar actual y la emisión de lineamientos para la erradicación del maltrato en la educación básica. También publicó una declaratoria de cero tolerancia a la violencia en los bachilleratos.

Sobre la tragedia en el CCH Sur, sostuvo que se apoyará cualquier iniciativa de la UNAM sobre atención a la salud mental y agregó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) también revisa los protocolos de seguridad en las escuelas.

“Queremos decirle a las y los jóvenes de bachillerato que el Gobierno de México los acompaña, los escucha y los cuida, que juntas y juntos evitaremos que se repitan los lamentables episodios de violencia que hemos vivido”, declaró.

Durante la comparecencia, que duró casi cuatro horas, los diputados de oposición acusaron a la administración actual de centrar su atención en la entrega de becas, mientras se omite el diseño de estrategias para disminuir el rezago educativo y garantizar una enseñanza de calidad.

Juan Ignacio Samperio, legislador de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que un millón de estudiantes abandonaron la escuela en el ciclo escolar 2024-2025.

Criticó que, a pesar de los aumentos en el presupuesto del sector, miles de escuelas todavía carecen de servicios básicos como agua potable y luz eléctrica; que México es de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos invierte por cada estudiante y que peores resultados obtiene en las evaluaciones educativas internacionales, lo que calificó como una “crisis silenciosa en la educación”.

“En el papel, el presupuesto educativo crece, pero en la realidad se recortan fondos en áreas estratégicas. Exigimos una reingeniería del gasto y resultados medibles”, demandó.

Mario Delgado respondió que el gobierno trabaja en incrementar el número de becas educativas para que los alumnos no abandonen la escuela por motivos económicos. Explicó que hay 13 millones de beneficiarios y, para 2026, esperan incorporar otros 8 millones.

Para lograrlo, pidió a la Cámara de Diputados aprobar un incremento presupuestal de 50,000 millones de pesos adicionales al programa de becas.

Sin embargo, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Márquez, afirmó que las becas no resuelven todas las causas de la deserción escolar ni la crisis de aprendizajes. El ejemplo, sostuvo, es que el abandono educativo creció 20% respecto al ciclo anterior y la proporción más alta ocurrió en la educación media superior.

Cuestionó que el proyecto de presupuesto de 2026 contemple más recursos a programas sociales, pero menos inversión en la calidad de la enseñanza.

“Es un modelo que privilegia lo inmediato, el reparto de becas, pero deja de lado lo que asegura el futuro: maestros preparados, materiales actualizados, escuelas con tecnología adecuada para potencializar los aprendizajes y la ausencia de evaluaciones”, agregó.

Sobre la falta de evaluaciones, Delgado dijo a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que la prueba PISA 2025, que la OCDE aplica en varios países, se realizó en México con éxito, entre marzo y mayo, en 297 escuelas. La evaluación mide habilidades en lectura, matemáticas y ciencias y los resultados de esta edición se difundirán en diciembre de 2026.

