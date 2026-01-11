Lo que se sabe de la detención del director del medio Vanguardia

Según la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se le acusa de cometer el delito de fraude, debido a que presuntamente puso a la venta un terreno con valor de 3 millones de pesos y celebró el contrato, pero la propiedad no se encuentra a su nombre.

Mientras tanto, el medio de comunicación calificó la captura de su director general como un “operativo a todas luces arbitrario” y señaló que la aprehensión se realizó debido a que Castilla Galindo no se presentó a una orden de notificación enviada por el Ministerio Público.

Después de ello, el sábado por la tarde el juez de control Luis Eduardo Hernández Meza, decidió no vincularlo a proceso por el presunto delito de fraude.

Vanguardia informó en su portal que en una audiencia en Nuevo León el juez validó los datos de prueba presentados por la defensa, en específico el pasaporte de Castilla Galindo, donde se observa que el 27 de agosto de 2025, fecha en la que supuestamente se realizó el acuerdo para la venta de un inmueble en Saltillo, no se encontraba en México, sino en Colombia.

Asimismo, el medio de comunicación mencionó que la defensa legal del comunicador basó su argumento en que la querella presentada por un supuesto asesor legal no era válida debido a que la presunta víctima, Marco Antonio Fuentes Garza, nunca acreditó su voluntad, pues no compareció ante autoridad ni existe en el expediente registro alguno sobre su identidad.

También aseguró que la Fiscalía de Nuevo León no recabó ninguno de los cinco datos de prueba que conforman la carpeta de investigación, pues todos fueron entregados a la autoridad por el supuesto asesor legal.

En tanto, el comunicador agradeció el cariño que le expresaron. "Gracias a todos por su apoyo y muestras de cariño. Este trago amargo ya pasó. La verdad siempre por encima de la mentira y del engaño", escribió en redes sociales.