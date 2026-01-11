Embajada de EU en México alerta sobre ‘muro flotante’ en el Río Bravo

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 20 de enero al 17 de diciembre pasado se repatrió a 145,537 mexicanos de Estados Unidos.
De ellos, aproximadamente 15,000 personas regresaron a México de forma voluntaria; el resto (130,000) fueron expulsados por el Gobierno de Estados Unidos tras las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.
De acuerdo con la funcionaria, en septiembre y octubre se registraron las cifras más altas de ingresos a México.
“De los que llegaron y lo aceptaron, más de 90,000 personas fueron afiliadas al IMSS, fueron afiliados al IMSS para brindar esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y a todos sus beneficiarios legales", detalló.