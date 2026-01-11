Embajada de EU en México alerta sobre ‘muro flotante’ en el Río Bravo

El comunicado destacó que el muro no se limita solo a las barreras terrestres, sino que también incluirá estructuras flotantes en el río.

"Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante. Cada milla de la frontera estará reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada. Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás detenido y deportado", señaló la embajada.

“El muro en la frontera sur no está solo en tierra. Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante. Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada. Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás detenido y deportado”, señala el mensaje en redes sociales.