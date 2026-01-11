Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Embajada de EU en México alerta sobre ‘muro flotante’ en el Río Bravo

"No pongas tu vida en riesgo. Serás detenido y deportado", advierte la Embajada de EU en México a los migrantes que intentan cruzar el Río Bravo.
dom 11 enero 2026 03:23 PM
muro-flotante.jpg
(Captura de pantalla)

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia a quienes intenten cruzar la frontera de manera ilegal: informó que el gobierno estadounidense coloca un muro flotante sobre el Río Bravo.

En sus redes sociales, la representación diplomática indicó que cada metro de la línea divisoria estará reforzado y vigilado.

Publicidad

El comunicado destacó que el muro no se limita solo a las barreras terrestres, sino que también incluirá estructuras flotantes en el río.

"Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante. Cada milla de la frontera estará reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada. Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás detenido y deportado", señaló la embajada.

“El muro en la frontera sur no está solo en tierra. Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante. Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada. Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás detenido y deportado”, señala el mensaje en redes sociales.

Publicidad

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 20 de enero al 17 de diciembre pasado se repatrió a 145,537 mexicanos de Estados Unidos.

De ellos, aproximadamente 15,000 personas regresaron a México de forma voluntaria; el resto (130,000) fueron expulsados por el Gobierno de Estados Unidos tras las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con la funcionaria, en septiembre y octubre se registraron las cifras más altas de ingresos a México.

“De los que llegaron y lo aceptaron, más de 90,000 personas fueron afiliadas al IMSS, fueron afiliados al IMSS para brindar esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y a todos sus beneficiarios legales", detalló.

Leer más:

migrantes-mexicanos
México

Más de 145,000 mexicanos fueron repatriados desde EU durante 2025

Publicidad

Tags

Embajada de Estados Unidos Migración

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad