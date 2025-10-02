Corte cumple un mes entre 'tropiezos', desconocimiento y cambios

El abogado constitucionalista, Javier Martín Reyes, considera que este primer mes fue complicado para la Corte tanto por la desaparición de las dos salas como por la inexperiencia de algunos ministros.

“Se dijo con claridad que (era peligroso) transitar a una Corte integrada por personas, ya olvidémonos que nunca habían estado en la Corte, que no tiene experiencia en tribunales en general, y eso se ha notado. (Hubo) confusiones conceptuales importantes, posiciones realmente preocupantes”, sostiene el también articulista.

Los "tropiezos" fueron tan evidentes en la sesiones que hasta el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, pidió paciencia y justificó el actuar de los ministros al señalar que están en un proceso de enseñanza. También argumentó que importa más que no reproduzcan los “vicios” del pasado que motivaron la reforma al Poder Judicial.

“Están en un proceso de formación, es un proceso, tengamos paciencia. Yo sí confío en que los ministros y ministras van adecuarse a las nuevas exigencias que México tiene. Es parte de un proceso de enseñanza, de formación y capacitación. Vale la pena ser pacientes, lo importante es que no se corrompan”, declaró el morenista.

Los 'tropiezos' en las sesiones

De los nueve ministros, tres tienen experiencia en la Corte y repiten en el cargo, ahora por la vía de la elección: Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz.

A pesar de que Lenia Batres es ministra desde diciembre de 2023, tuvo varios "traspiés" durante el primer mes de la "nueva" SCJN.

En una sesión, dijo que la controversia constitucional es una especie de juicio de amparo, mientras que el ministro presidente, Hugo Aguilar, sostuvo que el mismo tipo de juicio es un “control abstracto”.

Estas declaraciones provocaron críticas. Por ejemplo, la abogada Mónica Calles Miramontes explicó desde sus redes sociales que la controversia constitucional no es un medio de control abstracto, sino por el contrario, es un medio de control concreto con independencia de que se impugne una norma o un acto.

La ministra Batres también confundió varias veces, en plena sesión, los asuntos en revisión. El 25 de septiembre, por ejemplo, dijo "disculpen ustedes" al desconocer el caso que se estaba discutiendo.

Otro caso que generó controversia en redes fue una explicación de Arístides Guerrero, quien durante su campaña dijo estar mejor preparado que un "chicharrón"; hace unos días se difundió un video que evidencia que el ministro copió desde Google párrafos para explicar el principio de taxatividad.

En otra sesión, la ministra María Estela Ríos González votó a favor de un propuesta de su compañera Yazmín Esquivel sobre una regulación de hidrocarburos, “porque es muy lindo como lo propuso”.

En una entrevista televisiva, la ministra Ríos reconoció que sus primeras semanas en la Corte fueron de “acoplamiento”, pues la labor es distinta a la que desempeñó en el Poder Ejecutivo como consejera Jurídica.