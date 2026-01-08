El éxodo que presionó a México: en tres años más de 679,000 venezolanos llegaron al país

Miles de ellos emprendieron su camino hacia el norte del continente. Fue en 2022 cuando se elevó el número de migrantes en condición irregular en México, pero también en Estados Unidos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (Inami), ese año en el país 96,197 venezolanos estaban en situación irregular en México, la cifra significa 22 veces más que los 4,360 de un año anterior.

Los años 2023 y 2024, el número de venezolanos en condición irregular fue aún mayor y se rebasó la cifra de los 200,000 y 300,000 respectivamente. En tres años, se registraron 679,543 personas de ese país en México.

Las autoridades mexicanas detuvieron entre 2018 y 2025 a 718,967 migrantes de origen venezolano que tenían una situación irregular.

En Estados Unidos también registró un incremento. En el año fiscal 2023, un total de 334,914 migrantes de origen venezolano fueron detenidos en la frontera con México y Estados Unidos, cifra que cayó drásticamente en el año fiscal 2025 a 64,826.

Los venezolanos se convirtieron en la segunda nacionalidad con más detenidos por autoridades de Estados Unidos, solo detrás de los mexicanos. Ambos dejaron atrás a los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes ocupaban el primer sitio años atrás.