Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

El éxodo que presionó a México: en tres años más de 679,000 venezolanos llegaron al país

A partir de 2022, tanto en México como en Estados Unidos hubo un incremento en los migrantes originarios de Venezuela, quienes salieron de su país por las crisis económica y política.
jue 08 enero 2026 04:46 PM
migrantes-venezuela
Hasta diciembre de 2024 se calculaba que más de 7 millones de venezolanos no vivían en su país de origen. (Foto: Cuartoscuro.)

Con una bandera de franjas amarillo, azul, rojo y con ocho estrellas, miles de venezolanos salieron de su país en los últimos años debido a una crisis política, económica y social que enfrentó esa nación bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Solos o acompañados, los venezolanos tenían como propósito llegar a Estados Unidos, lo que ocasionó presión de autoridades estadounidenses hacia México para que tomara medidas para frenar el flujo de esos migrante, incluido usarlo como "tercer país seguro" o implementar entregas económicas a retornados.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, hasta diciembre de 2024, más de 7.89 millones de venezolanos estaban fuera de su país de origen, con lo que se convirtió en el segundo mayor desplazamiento del mundo.

Publicidad

Miles de ellos emprendieron su camino hacia el norte del continente. Fue en 2022 cuando se elevó el número de migrantes en condición irregular en México, pero también en Estados Unidos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (Inami), ese año en el país 96,197 venezolanos estaban en situación irregular en México, la cifra significa 22 veces más que los 4,360 de un año anterior.

Los años 2023 y 2024, el número de venezolanos en condición irregular fue aún mayor y se rebasó la cifra de los 200,000 y 300,000 respectivamente. En tres años, se registraron 679,543 personas de ese país en México.

Las autoridades mexicanas detuvieron entre 2018 y 2025 a 718,967 migrantes de origen venezolano que tenían una situación irregular.

Te puede interesar:

“Llegamos luchando”: migrantes encuentran en La Merced oportunidad de trabajo
CDMX

“Llegamos luchando”: migrantes encuentran en La Merced oportunidad de trabajo

En Estados Unidos también registró un incremento. En el año fiscal 2023, un total de 334,914 migrantes de origen venezolano fueron detenidos en la frontera con México y Estados Unidos, cifra que cayó drásticamente en el año fiscal 2025 a 64,826.

Los venezolanos se convirtieron en la segunda nacionalidad con más detenidos por autoridades de Estados Unidos, solo detrás de los mexicanos. Ambos dejaron atrás a los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes ocupaban el primer sitio años atrás.

migrantes
Los venezolanos y los mexicanos fueron los más detenidos por autoridades migratorias de Estados Unidos. (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro.)

Publicidad

Presiones a México

Desde Estados Unidos hubo presiones para que México contribuyera a frenar el flujo de migrantes de origen venezolano.

En 2022, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo que consistía que Estados Unidos aceptaría 24,000 migrantes venezolanos que tuvieran un patrocinador financiero, pero aquellos que no, serían expulsados y enviados a México por haber ingresado sin autorización a tierra estadounidense.

“Nuestro esfuerzo integral para reducir la migración irregular de venezolanos también incluye un nuevo proceso para traer legalmente y de forma segura hasta 24.000 venezolanos a los Estados Unidos”, informó el Departamento de Seguridad Nacional en octubre de ese año.

Conoce más:

migrantes
México

México explora retornar migrantes a Ecuador, Venezuela y Colombia

El gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se entregarían 110 dólares a migrantes venezolanos que fueran enviados a su país de origen.

"Lo que hemos estado planteando es que se apoye a los países para que los habitantes, la gente de esos países, no se vea obligada por necesidad a emigrar, y nosotros estamos absolutamente seguros que si se apoya a la gente en sus lugares de origen, se reduce considerablemente el flujo migratorio”, dijo en marzo de 2024.

Publicidad

Tags

Migración migrantes deportaciones Instituto Nacional de Migración

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad