El éxodo que presionó a México: en tres años más de 679,000 venezolanos llegaron al país

Con una bandera de franjas amarillo, azul, rojo y con ocho estrellas, miles de venezolanos salieron de su país en los últimos años debido a una crisis política, económica y social que enfrentó esa nación bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Solos o acompañados, los venezolanos tenían como propósito llegar a Estados Unidos, lo que ocasionó presión de autoridades estadounidenses hacia México para que tomara medidas para frenar el flujo de esos migrante, incluido usarlo como "tercer país seguro" o implementar entregas económicas a retornados.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, hasta diciembre de 2024, más de 7.89 millones de venezolanos estaban fuera de su país de origen, con lo que se convirtió en el segundo mayor desplazamiento del mundo.