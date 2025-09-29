Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Otro golpe a “La Barredora”: detienen al “Viejon” en Jalisco

Gustavo Botello Rodríguez es considerado jefe operativo de dicha organización y responsable de una célula delictiva que opera en Michoacán, Guanajuato y Jalisco.
lun 29 septiembre 2025 02:41 PM
viejon.jpeg
El gabinete de seguridad detuvo a Gustavo Botello, "Viejón", en un domicilio de Jalisco; estaba en compañía de una mujer identificada como Edith Cárdenas Reyes. (Foto: SSPyPC.)

Gustavo Botello Rodríguez, alias “Viejón”, jefe operativo del grupo delictivo “La Barredora”, fue detenido este lunes en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que “Viejon” es líder de la célula delictiva afín al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual es responsable de ocasionar violencia en la zona de El Bajío.

Publicidad

También se le vincula con actividades de extorsión, homicidio, distribución de drogas, robo de vehículos, huachicol y agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones de seguridad.

“Como parte de la estrategia integral para continuar disminuyendo los índices delictivos en el estado de Guanajuato y en una acción coordinada entre las instituciones de seguridad, se implementaron diferentes técnicas de investigación donde se identificó a un sujeto que lideraba una célula criminal responsable de actividades delictivas en diferentes municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco”, informó la SSPC en un comunicado.

Al presunto generador de violencia se le aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, dosis de diferentes drogas, equipo táctico y una granada de gas.

Te recomendamos:

Emiten orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad de Tabasco
Estados

Autoridades cercan a La Barredora: suman más de 30 detenidos vinculados a esta organización criminal

De acuerdo con Harfuch, la detención del “Viejón” contribuirá a disminuir la violencia en el estado, en el que ocurren el 10% de los homicidios del país.

“Su detención contribuirá a disminuir los índices de violencia en la zona del Bajío, principalmente en Guanajuato, donde era investigado por hechos violentos como la colocación de mantas, homicidios, agresiones, amenazas y el robo de al menos 10 vehículos”, afirmó el secretario.

Publicidad

La detención del generador de violencia se hizo por medio de trabajos de inteligencia de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional. De acuerdo con la SSPC, se ubicaron diferentes domicilios y las zonas en las que se movía el presunto delincuente.

“Los equipos de trabajo se desplazaron a un domicilio ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con las que recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó el mandamiento para intervenir el inmueble”, detalló la SSP.

Te puede interesar:

violencia tabasco
Estados

Gobierno 'aprieta' a "La Barredora", grupo que recrudeció la violencia en Tabasco

Se realizó un cateo en el Fraccionamiento Senderos de Monte Verde, en el que también se detuvo a una mujer de 30 años identificada como Edith Cárdenas Reyes, alias "Edy", de 30 años de edad.

A Gustavo Botello Rodríguez se le vincula con hechos violentos en Guanajuato, como amenazas, agresiones, perforación de ductos para tomas clandestinas y con la colocación de narcomantas en León de los Aldama, el 12 de abril de 2025, que incluían amenazas contra autoridades locales y unidades de la Guardia Nacional.

También se le considera autor intelectual de un robo bancario y del robo de 10 vehículos de una agencia automotriz del mismo municipio, en 2023.

“Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia, muestra de ello es que, en Guanajuato, tras la detención de objetivos prioritarios, entre febrero y agosto de 2025 se registró un descenso de 56.1 % en los homicidios”, agregó la SSP.

"La Barredora es una organización a fin al Cártel Jalisco Nueva Generación que está bajo la mira del gobierno federal. Su líder, el exsecretario de Seguridad Tabasco, Hernán Bermúdez, “El Comandante H”, fue detenido hace algunas semanas, así como más de 30 de sus integrantes.

Emiten orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad de Tabasco
Estados

Autoridades cercan a La Barredora: suman más de 30 detenidos vinculados a esta organización criminal

Publicidad

Tags

Guanajuato CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad