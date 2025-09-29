Otro golpe a “La Barredora”: detienen al “Viejon” en Jalisco

También se le vincula con actividades de extorsión, homicidio, distribución de drogas, robo de vehículos, huachicol y agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones de seguridad.

“Como parte de la estrategia integral para continuar disminuyendo los índices delictivos en el estado de Guanajuato y en una acción coordinada entre las instituciones de seguridad, se implementaron diferentes técnicas de investigación donde se identificó a un sujeto que lideraba una célula criminal responsable de actividades delictivas en diferentes municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco”, informó la SSPC en un comunicado.

Al presunto generador de violencia se le aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, dosis de diferentes drogas, equipo táctico y una granada de gas.

De acuerdo con Harfuch, la detención del “Viejón” contribuirá a disminuir la violencia en el estado, en el que ocurren el 10% de los homicidios del país.

“Su detención contribuirá a disminuir los índices de violencia en la zona del Bajío, principalmente en Guanajuato, donde era investigado por hechos violentos como la colocación de mantas, homicidios, agresiones, amenazas y el robo de al menos 10 vehículos”, afirmó el secretario.