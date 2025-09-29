Otro golpe a “La Barredora”: detienen al “Viejon” en Jalisco

La detención del generador de violencia se hizo por medio de trabajos de inteligencia de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional. De acuerdo con la SSPC, se ubicaron diferentes domicilios y las zonas en las que se movía el presunto delincuente.
“Los equipos de trabajo se desplazaron a un domicilio ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con las que recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó el mandamiento para intervenir el inmueble”, detalló la SSP.
Se realizó un cateo en el Fraccionamiento Senderos de Monte Verde, en el que también se detuvo a una mujer de 30 años identificada como Edith Cárdenas Reyes, alias "Edy", de 30 años de edad.
A Gustavo Botello Rodríguez se le vincula con hechos violentos en Guanajuato, como amenazas, agresiones, perforación de ductos para tomas clandestinas y con la colocación de narcomantas en León de los Aldama, el 12 de abril de 2025, que incluían amenazas contra autoridades locales y unidades de la Guardia Nacional.
También se le considera autor intelectual de un robo bancario y del robo de 10 vehículos de una agencia automotriz del mismo municipio, en 2023.
“Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia, muestra de ello es que, en Guanajuato, tras la detención de objetivos prioritarios, entre febrero y agosto de 2025 se registró un descenso de 56.1 % en los homicidios”, agregó la SSP.
"La Barredora es una organización a fin al Cártel Jalisco Nueva Generación que está bajo la mira del gobierno federal. Su líder, el exsecretario de Seguridad Tabasco, Hernán Bermúdez, “El Comandante H”, fue detenido hace algunas semanas, así como más de 30 de sus integrantes.