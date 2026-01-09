Más de 260 niñas embarazadas sufrieron complicaciones de salud graves en 2025

Las niñas menores de 15 años representan el quinto grupo de edad con más complicaciones de salud en el embarazo, al registrar una tasa de 9.4 casos por cada 100 nacidos vivos.

El primer grupo con más riesgo es el de las mujeres de 45 a 49 años, donde el año pasado se identificó una razón de morbilidad materna extremadamente grave de 22.6 casos por cada 100 nacidos vivos.

Sin embargo, las niñas y adolescentes enfrentan con frecuencia otra vulnerabilidad: las autoridades señalan que sus embarazos son producto de violencia sexual.

Así ocurrió con una menor de 13 años (en un inicio se dijo que tenía 10 años) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La fiscalía de justicia estatal informó esta semana que la niña ingresó de urgencia en el Hospital de las Culturas el pasado 5 de enero con lesiones graves tras dar a luz, además de un cuadro de sarampión.

Aunque llegó acompañada de un adolescente de 17 años que dijo ser su esposo, éste la abandonó en el hospital, por lo que las autoridades investigan el caso.

En Chiapas existe una profundo problema de matrimonio infantil. Estas uniones están prohibidas en el país, pero en este estado del sur se mantienen, muchas veces al amparo de los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Sin embargo, organizaciones de defensa de las infancias piden cumplir la legislación e imponer sanciones sin excepciones culturales.

Además, el embarazo adolescente sigue siendo frecuente en todo México. Aunque ha disminuido, sus cifras son altas todavía: en 2023 se registraron 101,147 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, según datos del Inegi.

Morbilidad materna

Hasta la semana epidemiológica 51 del año pasado, los estados con las mayores tasas de razón de morbilidad materna extremadamente grave fueron Yucatán (32 casos por cada 100 nacidos vivos), Jalisco (24.8) y el Estado de México (21.4). Chiapas registró 6.9.

Entre las principales causas de este problema de salud están la enfermedad hipertensiva, ya que la padecía poco más de la mitad de las mujeres embarazadas y hospitalizadas por complicaciones graves.

Otras causas obstétricas agravaron la salud del 15.7% de los casos reportados en 2025 y la hemorragia obstétrica afectó a 14.9%.

De las mujeres con morbilidad materna, 70.5% ingresó al hospital con un estado de salud delicado, 25.6% grave y 3.9% muy grave.

Vigilar estos casos es fundamental para prevenir la mortalidad materna, ya que la mayoría de estas muertes son evitables. También permite evaluar la atención prenatal y obstétrica de los servicios de salud.

“Conocer el perfil de la morbilidad materna extremadamente grave como evento anticipatorio permitirá crear mecanismos de alarma institucionales para favorecer la atención de las mujeres con estas características en su embarazo e identificar las principales amenazas para una maternidad segura”, explica un documento de la Secretaría de Salud.