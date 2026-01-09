Sería desastroso atacar territorio mexicano, dicen congresistas a Marco Rubio

"Cualquier acción militar unilateral de EU dentro de México sin el consentimiento de este último destruiría la confianza, socavarla la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría aún más la lucha contra el narcotráfico en las comunidades que representamos", dijeron los congresistas en la misiva.

La carta para Marco Rubio. (Imagen especial )

Los políticos señalaron que el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha cooperado con la administración de Trump, por lo que no es necesario llevar a cabo acciones unilaterales.

"Sin duda, México aún tiene desafíos políticos y de Estado de Derecho que amenazan su progreso", dijeron.

Funcionarios del Gabinete de Trump, como Marco Rubio, han aplaudido en los últimos meses las acciones de Sheinbaum en contra de los grupos criminales. Sin embargo, Trump insiste en que el país es gobernado por narcotraficantes.

"México es el principal socio comercial de EU y un socio de seguridad de vital importancia con el que compartimos lazos familiares y fronterizos desde hace años'', dijeron los demócratas en la carta.

''Bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, México ha incrementado drásticamente su cooperación con EU", añadieron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que llevará ataques terrestres en contra de los cárteles, sin especificar en qué región del mundo.

"Vamos a empezar ahora mismo a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles que gobiernan México", indicó Trump durante una entrevista exclusiva de Fox News.

"Es muy triste lo que pasa en ese país (México). Los cárteles matan 250,000 personas en nuestra nación cada año, es devastador", agregó.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy que se trabajaría en la comunicación con el magnate neoyorkino y se mostró en contra de que haya una intervención militar en suelo mexicano.