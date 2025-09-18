Publicidad

¿Qué pasó en el Cetis 78, en Altamira? Estudiantes agreden a director del plantel

Una protesta por diversos motivos del clima que se vive en esta escuela ubicada en Altamira, Tamaulipas, derivó en una agresión a golpes al directivo.
jue 18 septiembre 2025 09:20 AM
golpean-director-cetis78-.jpg
La agresión hacia el director del plantel quedó grabada por los propios estudiantes del plantel ubicado en Tamaulipas.

Una agresión contra el directivo del CETis No. 78 ubicado en Altamira, Tamaulipas, quedó grabado y compartido en redes sociales en donde se observa cómo algunos alumnos lo golpean. Los hechos ocurrieron durante la tarde del miércoles 17 de septiembre, por lo que las autoridades decidieron suspender las actividades escolares e iniciar con la averiguación correspondiente.

La convocatoria surgió por parte de estudiantes en grupos privados con el objetivo de manifestarse contra presuntos abusos por parte del directivo, entre ellas, el acoso sexual a alumnas.

“En nuestro plantel se nos persigue por el largo del cabello, mientras se ignoran denuncias más graves: voces de alumnas que hablan de insinuaciones indebidas, voces de maestros que han sido hostigados y hasta amenazados por alzar la voz”, se lee en mensajes.

Los alumnos inconformes llamaron a manifestarse a las 13:30 horas en la entrada del plantel de educación media superior, se invitó a realizar una protesta pacífica; sin embargo, los ánimos se encendieron y los reclamos se convirtieron en golpes hacia el director identificado como Julio César Barrón.

Tras los hechos, la Vocería del Gobierno del Estado de Tamaulipas informó sobre la interrupción de actividades, al mismo tiempo que anunció la implementación de medidas de resguardo para proteger a la comunidad escolar.

La trifulca provocó que intervinieran elementos de seguridad del plantel y de la Guardia Estatal.

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) condenó los hechos de violencia e informó que se iniciaron investigaciones tanto sobre las agresiones como sobre las denuncias previas de acoso.

¿Dónde se ubica el Cetis 78?

Sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero, colonia Tampico, Altamira.

ubicacion-cetis-78
Ubicación de la escuela en Altamira, Tamaulipas.

