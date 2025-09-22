Cronología del caso B-King y Regio Clown, colombianos desaparecidos y asesinados en México

Concierto en Insurgentes Sur

El domingo 14 de septiembre de 2025, ambos participaron en el evento “Sin Censura Independence Day” en el club ElectroLab, ubicado en Insurgentes Sur 1765, CDMX, durante los festejos por la Independencia mexicana.

Día de la desaparición

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Jorge Luis Herrera Lemus, de 35 años, fue visto por última vez el 16 de septiembre cuando junto con un amigo se dirigían a un gimnasio. La vestimenta que portaba ese día era camisa, pants y tenis de color negro. Los datos de identificación del hombre son varios tatuajes en el cuerpo y perforación en las orejas.

En tanto, los datos de Bayron Sánchez Salarzar, “B-King”, refieren que tiene 31 años, 1.73 cm de estatura y entre sus características es que tiene una greca en la ceja izquierda y diversos tatuajes en el cuerpo.

En caso de conocer el paradero sobre ambos chicos, se solicita a la ciudadanía comunicarse a los siguientes teléfonos: 5554840430

La Comisión de Búsquedas de Personas de la CDMX emitió dos fichas para localizar a dos artistas originarios de Colombia, y que presuntamente fueron vistos por última vez en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Se trata de Bayron Sánchez, mejor conocido como “B-King” y el DJ Jorge Herrera.

¿Quién es DJ Regio?

Es un productor musical de 35 años y es originario de Colombia; es conocido también como "Regio Clown" y acompañaba a “B-King” en sus conciertos. De hecho, la última presentación que realizaron ambos artistas fue en el evento “Sin Censura Independence Day” en el club ElectroLab, ubicado en Insurgentes Sur 1765, CDMX, durante los festejos por la independencia mexicana.

¿Quién es Bayron Sánchez Salazar?

Mejor conocido como “B-King” es originario de Medellín, Colombia, tiene 31 años y es uno de los representantes del género de reguetón y trap, se ha presentando en diversos escenarios internacionales. El joven sostuvo una relación sentimental con la DJ Marcela Reyes, quien a través de redes sociales también solicitó ayuda para su localización.

Gustavo Petro solicita ayuda

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a través de su cuenta de 𝕏, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, su ayuda para localizar a ambos jóvenes . En su publicación del 21 de septiembre mencionó que los hechos ocurrieron después de que ofrecieron un concierto en Sonora.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, dijo el jefe de Estado sudamericano.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”.

Fiscalía de Sonora

Sin embargo, la Fiscalía de Sonora informó mediante un comunicado que no existe registro de que Bayron Sánchez y Jorge Herrera desaparecieron en la entidad, pues no hay denuncias ni indicios.

“Hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna”, dijo la Fiscalía el mismo domingo 21 de septiembre a través de sus canales oficiales .

Las autoridades de Sonora refirieron que, mediante coordinación institucional, se logró establecer que las dos personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México.

“La investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas.

Reportan hallazgo sin vida

Este lunes 22 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que las investigaciones revelan que los cuerpos se hallaron el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio.

“Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos”, detalló la dependencia capitalina en un comunicado .

