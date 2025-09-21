Presidente de Colombia pide a Sheinbaum hallar con vida a jóvenes desaparecidos

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, publicó Petro en su cuenta de X.

El mandatario colombiano solicitó la ayuda de las autoridades mexicanas para localizar con vida a los jóvenes.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Aunque Petro señala que los jóvenes desaparecieron tras una presentación en Sonora, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda donde señala que el último paradero conocido de ambos individuos fue la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 16 de septiembre cuando se dirigían al gimnasio.

Bayron Sánchez Salazar es originario de Santander y creció en Medellín, Colombia; se encontraba de visita en México para dar una serie de conciertos por primera vez en este país. Al momento de su desaparición el joven de 31 años llevaba camiseta negra, pants blancos y tenis blancos, mide 1.73 metros, tiene una greca en la ceja izquierda y varios tatuajes en el cuerpo.

“Vamos a romper. Desde hoy ya después vienen cosas gigantes en nombre de Dios”, dijo el cantante de 31 años en su último video publicado en su cuenta de Instagram, después de su primera presentación en la Ciudad de México.

Por su parte, Jorge Luis Herrera Lemos promovió en su Instagram un show para el 14 de septiembre en un club de la colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón. La Comisión de Búsqueda informó que la última vez que fue visto el joven de 35 años vestía camiseta negra, pants negro y tenis, mide 1.80 metros, tiene perforaciones en las orejas y tatuajes en varias partes del cuerpo.