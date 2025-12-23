La historia de Federico, el niño mexicano que murió en desplome de avión de la Marina en Texas

El pequeño viajaba acompañado de su madre, quien sobrevivió al impacto pero permanece hospitalizada en estado crítico. Su padre, que en ese momento se encontraba en Escárcega, Campeche, aguardaba con angustia noticias sobre su familia.

El vuelo formaba parte de un traslado coordinado por la Marina en colaboración con la fundación Michou y Mau, especializada en la atención de menores con quemaduras graves.

Según medios locales, Federico había sufrido quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo tras caer en una olla con agua hirviendo y estaba siendo trasladado a un hospital especializado para recibir atención médica urgente.

Hasta el momento, las causas del accidente no se han confirmado, aunque una de las hipótesis apunta a la visibilidad reducida por el clima brumoso. La aeronave transportaba a ocho personas, de las cuales seis perdieron la vida: cuatro elementos de la Armada de México, un médico y el menor. La madre de Federico y una enfermera lograron ser rescatadas con vida.

Padre de Federico obtiene visa humanitaria

Durante la mañana de este martes, Edward, padre de Federico, solicitó apoyo para viajar a Estados Unidos y realizar los trámites de repatriación de los restos de su hijo, así como para acompañar a su esposa, quien sobrevivió al accidente aéreo.

Visiblemente consternado, Edward pidió a la sociedad solidaridad para poder movilizarse a Texas y estar junto a su familia en estos momentos tan difíciles. “Necesitamos ayuda, mi hijo no alcanzó a llegar”, expresó con la voz quebrada en un video difundido en medios locales.

“Hasta ahora no me han comunicado qué es lo que está sucediendo allá. Estoy prácticamente incomunicado con ellos. Lo único que les pido es su apoyo, que se sienta en el corazón”, agregó, entre lágrimas.

Tras esta súplica, la Secretaría de Gobierno de Campeche, encabezada por Liz Hernández, en coordinación con el presidente municipal de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, brindaron apoyo y orientación a Edward.

A través de un video en redes sociales, se informó que se gestionó una visa humanitaria que permitirá al padre de Federico viajar a Texas, reunirse con su esposa y acceder a los restos del pequeño. Además, se le proporcionará apoyo económico para cubrir los gastos de traslado en los próximos días, garantizando que pueda ingresar a Estados Unidos con la visa de emergencia.

¿Qué se sabe del accidente?

Una aeronave naval de la Secretaría de Marina-Armada de México se desplomó este lunes en las inmediaciones de Galveston, Texas, mientras realizaba un traslado médico coordinado con la Fundación Michou y Mau, especializada en la atención de pacientes con quemaduras, principalmente niños y adolescentes.

La Secretaría de Marina confirmó que seis de las ocho personas a bordo del Beechcraft King Air 350 (ANX-1209) perdieron la vida. Entre las víctimas se encuentra Federico, un niño de dos años que viajaba por un traslado humanitario tras sufrir quemaduras graves.

Las dos sobrevivientes, la madre de Federico y una enfermera, continúan hospitalizadas y reciben atención médica especializada. Aunque las causas del accidente aún están bajo investigación, se señala que la baja visibilidad causada por la niebla pudo haber influido en el desplome.

La Marina mantiene coordinación con el Consulado General de México en Houston para los trámites correspondientes y reafirmó sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su compromiso de proporcionar información oportuna y confiable.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la rápida intervención de los equipos de emergencia, incluyendo embarcaciones y ambulancias, mientras se realizaban las labores de rescate y atención a los afectados.