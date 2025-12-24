Publicidad

México

Navidad sostenible: Greenpeace llama a celebrar sin olvidar la reducción de residuos

La organización alertó sobre el impacto ambiental de la Navidad y propuso algunas acciones para reducir los residuos, el desperdicio de alimentos y el consumo energético.
mié 24 diciembre 2025 11:42 AM
La otra cara de la Navidad: Greenpeace alerta por el daño ambiental en estas fechas y da consejos
En la Ciudad de México, la generación de basura aumenta en esta temporada en promedio un 30% más que en el resto del año, alcanzando hasta 16,000 toneladas diarias. (Foto: Dassaev Téllez Adame/ Archivo Cuartoscuro)

En el contexto de las celebraciones de fin de año, Greenpeace instó a la ciudadanía a optar por una Navidad sostenible, pues advierte que esta época, caracterizada por el consumo desmedido, conlleva un impacto ambiental significativo. El aumento de los residuos, el derroche de alimentos y el mayor consumo de energía son algunas de las consecuencias más graves de las festividades, que contribuyen al deterioro del medio ambiente.

De acuerdo con la organización ambientalista, durante la Navidad se incrementa de forma significativa la generación de desechos provenientes de envolturas, adornos fabricados con plásticos y otros polímeros contaminantes, así como de alimentos que no se consumen. A ello se suma la contaminación lumínica y el uso intensivo de electricidad, factores que contribuyen al deterioro ambiental.

En México, según datos de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, la temporada de alto consumo de alimentos se extiende del 16 de diciembre al 2 de febrero, lo que somete a las ciudades a una presión ambiental crítica.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, por ejemplo, la generación de basura aumenta en promedio 30% respecto al resto del año, alcanzando hasta 16,000 toneladas diarias.

Pero el problema también tiene un alcance global y es que, según el Informe sobre el Índice de Desperdicio de Alimentos 2024, los alimentos que se tiran generan entre el 8% y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y ocupan cerca del 30% de las tierras agrícolas del planeta.

Mientras grandes cantidades de comida se desperdician, hasta 783 millones de personas padecen hambre cada año, de acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El consumo de energía eléctrica también se incrementa en una proporción similar debido a las decoraciones y convivencias decembrinas.

Aunado a esta situación de generación de residuos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), en coordinación con las Secretarías del Medio Ambiente de los gobiernos de la Ciudad de México (SEDEMA) y del Estado de México (SMAyDS), también alertaron que, entre los meses de diciembre a febrero, los contaminantes (en especial partículas PM10 y PM2.5), también suelen incrementar su concentración con respecto al resto del año, debido a las bajas temperaturas y la presencia de un mayor número de inversiones térmicas que favorecen su estancamiento y evitan su dispersión.

A esto se suman las emisiones de partículas que se generan por la quema de pirotecnia, además de las fogatas con leña o llantas realizadas en los festejos, lo que ocasiona el deterioro de la calidad del aire y, con frecuencia, que se decrete contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y otras ciudades de la Megalópolis.

Ante este escenario, las autoridades ambientales exhortaron a la ciudadanía a no quemar pirotecnia ni encender fogatas durante esta Navidad y a utilizar alternativas para celebrar sin contaminar. Mientras que Greenpeace propuso cinco acciones sencillas para celebrar una Navidad más sostenible.

La organización sugiere como primer acción decorar de manera ecológica, eligiendo árboles naturales de productores locales, ya que durante su crecimiento capturan dióxido de carbono y proporcionan ingresos a las comunidades. En contraste, la huella de carbono de un árbol artificial puede llegar a los 40 kilogramos de CO₂, lo que equivale a entre 3.5 y 16 kilogramos de un árbol natural.

La segunda recomendación es evitar las envolturas excesivas y optar mejor por regalos sin empaque o utilizando materiales reutilizables y biodegradables.

Como tercera acción, la organización sugiere eliminar los plásticos de un solo uso, empleando vajillas y utensilios reutilizables y evitando bebidas embotelladas en PET, una de las principales fuentes de contaminación de los océanos.

La cuarta idea es planificar los banquetes para evitar desperdicios, calculando porciones adecuadas. De acuerdo con la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX), se estima que en esta época hasta el 40% de la comida termina en la basura por falta de organización.

Según una encuesta realizada por Cheaf, un startup cuyo objetivo es ayudar a reducir el desperdicio de alimentos a través de una aplicación móvil, los alimento que más desperdician los mexicanos durante las festividades de fin de año son: los panes (baguettes y bolillos), mencionados el 47% de las veces. Las guarniciones, como pasta, ensaladas, purés y arroz, alcanzaron el 45%.

Los porcentajes disminuyen para las carnes y proteínas principales como pavo y pierna (22 %) y para las frutas y verduras frescas (20%).

Frente a este panorama, el desafío es promover un consumo más responsable. Algunas de las recomendaciones son:

- No comprar alimentos que no se necesitan.

- Planear las comidas según el número de invitados.

- Hacer el tradicional recalentado con la comida que sobre de la cena navideña o de fin de año.

- Si sobra comida repartirla a los invitados.

- Congelar los alimentos que sobren para poder disfrutarlos después.

Greenpeace invita a redefinir el concepto de regalo, apostando por acciones con impacto positivo, como donaciones a nombre de familiares o amigos, en lugar de objetos materiales.

"Cada gesto importa”, subraya la organización. Reducir residuos, elegir regalos responsables y consumir de manera consciente son acciones pequeñas que, en conjunto, pueden transformar la Navidad en una celebración más amable con el planeta.

Además, Greenpeace invita a quienes deseen ir un paso más allá a apoyar iniciativas ambientales, contribuyendo así a la protección de selvas, océanos y el futuro del medio ambiente.

