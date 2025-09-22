Encuentran muertos a Byron Sánchez y Jorge Herrera, los artistas colombianos desaparecidos en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que las investigaciones revelan que los cuerpos se hallaron el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio.

“Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos”, detalló la dependencia capitalina en un comunicado.

¿Qué pasó con los DJs colombianos?

La desaparición del grupo tomó relevancia internacional luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamara a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para pedir que fueran localizados con vida.

El mandatario sudamericano confirmó el hecho en su cuenta de X y lo vinculó al narcotráfico; no obstante, serán las autoridades mexicanas quienes determinen lo ocurrido.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos



Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina



Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

Los primeros reportes indican que los cuerpos de ambos jóvenes fueron hallados en un municipio del Estado de México.

Durante la Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya se estaban buscando a ambos artistas.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la FGR, la SSPC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para saber quiénes son estas personas, (y atender) la denuncia de desaparición”, aseguró la mañana de este lunes 22 de septiembre.

¿Quiénes eran las víctimas?

Jorge Luis Herrera Lemus era un productor musical de 35 años y originario de Colombia; conocido también como "Regio Clown" y acompañaba a “BKing” en sus conciertos. De hecho, la última presentación que realizaron ambos artistas fue en el evento “Sin Censura Independence Day” en el club ElectroLab, ubicado en Insurgentes Sur 1765, CDMX, durante los festejos por la independencia mexicana.

Bayron Sánchez Salazar, mejor conocido como “BKing”, era originario de Medellín, Colombia, tenía 31 años y es uno de los representantes del género de reguetón y trap. Durante su carrera musical se presentó en diversos escenarios internacionales.