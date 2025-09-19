Publicidad

México

Suena alerta sísmica en 80 millones de celulares por Segundo Simulacro Nacional

El simulacro inició a las 12:00 de este viernes 19 de septiembre en todo el país.
vie 19 septiembre 2025 12:00 PM
Suena alerta sísmica en 80 millones de celulares por Segundo Simulacro Nacional 2025
Este viernes 19 de septiembre a las 12:00h se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025.

Este viernes 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, el Sistema de Alertamiento Masivo llegó por primera vez a los celulares de 80 millones de usuarios y usuarias como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó hace unos días que el alertamiento en los celulares es de vital importancia ya que permitirá que incluso en zonas rurales se pueda alertar a la población y con ello se tomen precauciones ante fenómenos naturales como los sismos, los cuales no son predecibles.

Hipóstesis del Simulacro Nacional 2025

Este Segundo Simulacro Nacional tuvo como hipótesis un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán; mientras que, en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur fue por huracán; en Durango, Guanajuato y Tamaulipas por incendio urbano y en Baja California por tsunami.

La señal del alertamiento sísmico también fue transmitida a través de 14,491 altoparlantes, de 100 estaciones de radio comercial AM/FM, así como de 11 televisoras de TV comercial.

El alertamiento llegó también a 80 millones de usuarios de telefonía móvil en el país. México se convierte así en el cuarto país en implementar este sistema.

En la Ciudad de México, en punto de las 12 del día, los 27,880 altavoces del C5, distribuidos por toda la capital del país, difundieron también la alerta sísmica.

Este simulacro cuenta también con la participación coordinada de los gobiernos federal y de la ciudad, así como de autoridades de las 16 alcaldías, mismo que forma parte de las actividades que se realizan para conmemorar los 40 años del terremoto de 1985 y los ocho del sismo de 2017.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, para este Simulacro Nacional de Sismo más de 5,000 funcionarios fueron movilizados en las 16 alcaldías, las 72 coordinaciones territoriales y en los 117 cuadrantes de la capital.

Tras activarse la alerta en la Ciudad de México, a partir de las 12.01, se activó el protocolo del Plan de Emergencia Sísmica y se inició el sobrevuelo de cinco aeronaves, helicópteros cóndores, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Asimismo, con las videocámaras del C5 se realiza un paneo para la evaluación inicial de daños.

