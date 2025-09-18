Publicidad

CDMX

Mochila de emergencia: guía rápida para estar preparado en el Simulacro Nacional

Los desastres naturales o provocados por el ser humano son frecuentes, por lo que la prevención resulta clave.
jue 18 septiembre 2025 05:19 PM
Guía para preparar tu mochila de emergencia: qué debe contener antes del Simulacro Nacional
Preparar la mochila con anticipación permite enfrentar cualquier emergencia con mayor seguridad y organización.

Los desastres naturales o provocados por el ser humano son frecuentes, por lo que la prevención resulta fundamental. Contar con una mochila de emergencia lista para sismos, huracanes o incendios, que obliguen a evacuar el hogar en segundos, puede marcar la diferencia.

Tener esta mochila preparada nos permite enfrentar la emergencia con mayor seguridad, incluyendo artículos esenciales como alimentos, agua, un radio y una lámpara para momentos de oscuridad.

A continuación te explicamos qué deben contener las llamadas “mochilas de vida”, para que siempre estés preparado ante cualquier eventualidad. Aunque no sabemos cuándo ocurrirá un desastre, sí podemos anticiparnos y protegernos con prevención.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, una mochila de emergencia debe incluir los siguientes elementos para enfrentar de manera adecuada situaciones como un sismo:

-Linterna con pilas: útil si se dañan las instalaciones eléctricas durante el sismo.

-Radio sin internet ni redes de telefonía: permite mantenerse informado sobre alertas y recomendaciones de las autoridades.

-Agua: botellas envasadas, preferentemente sin gas, para garantizar hidratación.

-Alimentos no perecederos: comida enlatada, ligera, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporte energía.

-Ropa abrigadora y calzado extra: incluye cobijas, ropa seca e impermeable y zapatos de repuesto.

-Encendedor o cerillos: para emergencias que requieran fuego controlado.

-Silbato: útil para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.

-Documentos importantes: fotocopias o archivos digitales en un USB.

-Llaves de la casa: una copia extra por si se pierden en la evacuación.

-Medicinas y productos especiales: para bebés, personas con tratamientos médicos o adultos mayores, incluye medicinas, biberones, papillas, latas de leche y pañales.

Preparar esta mochila con anticipación ayuda a enfrentar cualquier emergencia de manera más segura y organizada.

Todo listo para el simulacro 2025

Con el objetivo de fomentar la cultura de la Protección Civil y fortalecer la capacidad de reacción ante emergencias, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, convoca al 2º Simulacro Nacional 2025 .

El ejercicio se realizará el viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas y está dirigido a instituciones públicas y privadas de todo el país. La participación consiste en registrar los inmuebles en la plataforma digital oficial antes de las 11:59 horas del mismo día.

Durante el simulacro, sonará la alerta sísmica a través del sistema de altavoces y también se enviará un aviso a los celulares de las personas para alertar sobre el ejercicio.

Este simulacro busca que brigadas internas y ciudadanos practiquen procedimientos de evacuación y respuesta ante desastres, contribuyendo a estar mejor preparados en caso de sismos, incendios u otros eventos de emergencia.

