¿A qué hora es el Simulacro Nacional 2025 y en qué estados sonará la alerta sísmica?

El 19 de septiembre es una fecha clave para el pueblo de México debido a los sismos que sacudieron al país en 1985 y 2017. Este 2025 se conmemorará el 40 aniversario del primero de ellos, y como parte de las actividades se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025, en el que sonará la alerta sísmica.
Como es bien sabido, la participación de todas y todos los mexicanos es fundamental, no solo para conmemorar y honrar a las víctimas de estas fechas trágicas, sino también para estar preparados ante futuros sismos.
A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre el simulacro: cuándo será, a qué hora y cómo puedes participar desde tu casa, escuela o centro de trabajo. Recuerda que la prevención es responsabilidad de toda la población.
Fecha y hora del Segundo Simulacro Nacional 2025
Según el anuncio oficial, el simulacro se realizará hoy, 19 de septiembre, a las 12:00 horas.
El escenario hipotético será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán.
¿Sonará la alerta sísmica?
Sí. Como parte del ejercicio, se activará la alerta sísmica a través de los altavoces en vía pública. Al escucharla, la indicación es evacuar como si se tratara de un sismo real.
Se activarán cerca de 15 mil altavoces instalados en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala.
📢 ¡Este 19 de septiembre haremos historia!
En el #SegundoSimulacroNacional2025 se activará por primera vez en todo México el Sistema de Alertamiento por Telefonía Celular ⚠️📱. Podrás recibir un mensaje directo en tu celular.
El registro estará abierto hasta el 18 de septiembre a las 11:59 horas.
¿Por qué se hace?
El simulacro se realiza para fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante un sismo de gran magnitud. A través de este ejercicio, las autoridades buscan promover una cultura de prevención, evaluar los protocolos de emergencia y detectar posibles fallas en los sistemas de alerta y evacuación.