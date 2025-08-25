Corte saliente se blinda con auditorías; ve irregularidades en 15 procedimientos

Además 76 expedientes pendientes de resolución en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), donde también hay 188 expedientes en trámite relacionados con declaraciones patrimoniales.

El pasado miércoles 20 la presidenta Norma Piña emitió su mensaje final de conclusión de labores y este martes 26 las dos salas rendirán su último informe de gestión antes de que el próximo primero de septiembre asuman sus cargos los nuevos integrantes de la SCJN, mismos que fueron electos en urnas.

Con ello se dará fin a una SCJN de funcionamiento de 30 años, de ahí que el informe de gestión de Piña Hernández sea de cierre. En él reporta las acciones tomadas para fortalecer la función jurisdiccional, dar centralidad a los derechos humanos en sus resoluciones, promover la igualdad de género y combatir la corrupción.

Este último es uno de los elementos que, de acuerdo a los promotores de la reforma judicial fue lo que llevó a buscar la elección de integrantes del Poder Judicial, por lo que la SCJN informó sobre las acciones realizadas en particular, y según las cuales prácticamente no hay casos abiertos de corrupción.

Se registra que el cierre se realiza sin observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin registro de anomalías en la gestión que tuvo de los Fideicomisos que tuvo a su cargo, y sin embargo hay pendientes de investigación y sanción derivado de investigaciones internas.

“Se fiscalizaron las Cuentas Públicas 2023 y 2024. La Auditoría Superior de la Federación no emitió observaciones ni acciones por atender”, anotó.

Además este año se contrató al despacho externo Gossler, S.C. de S.R.L. para auditar los saldos de los fideicomisos en los que participaba como fideicomitente revisión “que arrojó un resultado sin observaciones”.

Con ello, “las auditorías externas a los estados financieros del Alto Tribunal en los ejercicios 2023 y 2024 concluyeron que el control interno es fuerte, confiable y oportuno”, según el documento.

Sin embargo, se informa que derivado de la promulgación de la reforma judicial y de las reformas secundarias derivadas de ésta, “se determinó adelantar los resultados de la fiscalización del ejercicio 2024” para dar cumplimiento al Programa Anual de Control y Auditoría (PACA) 2025 “antes de que las facultades y atribuciones que actualmente corresponden a la Contraloría se transfieran al nuevo Órgano de Administración Judicial”.

Fue así que del 2 de enero de 2023 al 30 de junio de 2025 se realizaron 108 meca­nismos de fiscalización: 32 revisiones integrales, 14 evaluaciones técnicas; 29 de seguimiento; 16 de desempeño y tres especiales.

De ellos aún hay ocho procedimientos pendientes y 13 acciones preventivas o correctivas detectadas por esas revisiones.

El balance de todas ellas arrojó 370 acciones emitidas, que sumadas a 15 que estaban pendientes desde antes deriva en un total de 385 acciones. “Las áreas y órganos administrativos atendieron 372, por lo que actualmente permanecen 13 pendientes”.

Entre los resultados de ellas están la recuperación de 1.6 millones de pesos “derivado de pagos indebidos, incumplimientos contractuales y penalizaciones”