Semarnat alista consulta sobre construcción de Parque Ecológico en Hidalgo

Dicha consulta es organizada por un Comité Interinstitucional, con acompañamiento técnico del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).

De acuerdo con la Semarnat, el parque ecológico es una obra estratégica para avanzar hacia la gestión integral de residuos, mejorar la calidad ambiental y promover las energías limpias en la región.

¿Cómo se realizará la consulta?

La consulta se desarrollará en tres etapas: informativa, diálogo y emisión de opinión. En esta última etapa se instalarán 78 mesas receptoras en 35 secciones de los tres municipios participantes.

De esta manera, los ciudadanos podrán emitir su opinión mediante una boleta con la pregunta: "¿Está usted de acuerdo en que se construya el Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo para ampliar las áreas verdes, reducir los tiraderos de basura y la contaminación que generan?".

Las respuestas posibles que los pobladores seleccionarán serán: "Sí" o "No".

Para participar será necesario contar con credencial para votar vigente con domicilio en alguno de los tres municipios.

El proceso contará con observadores acreditados por el IEEH, que también realizará la sumatoria de resultados y dará a conocer los cómputos finales.

En tanto que el Comité Interinstitucional publicará posteriormente la declaratoria con los resultados y una síntesis de las opiniones y propuestas recabadas durante las etapas informativa y de diálogo.