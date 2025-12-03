Semarnat alista consulta sobre construcción de Parque Ecológico en Hidalgo

¿Qué es el Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo?
De acuerdo con la Semarnat, el PERH es un proyecto de gestión integral de residuos y restauración ambiental impulsado por autoridades federales, como parte de una estrategia de economía circular, el cual también forma parte de los compromisos del gobierno federal para atender problemas históricos de contaminación en la región del Valle de Tula.
El proyecto contempla la utilización de un predio de 683 hectáreas, ubicado en la zona de Tula-Atitalaquia, sobre terrenos que previamente fueron considerados para otros usos industriales.
Dentro de ese predio, el diseño del PERH prevé destinar una parte a un parque ecológico, con áreas verdes, zonas de reforestación, cuerpos de agua, senderos, espacios de recreación, humedales y zonas naturales con vegetación nativa, con el objetivo de restaurar ecosistemas, promover biodiversidad y ofrecer un lugar de esparcimiento y convivencia comunitaria.
Otra parte del proyecto estará dedicada al manejo y transformación de residuos bajo principios de economía circular: plantas de separación y reciclaje de materiales como plástico, llantas, papel/cartón, cascajo; biodigestores o plantas de tratamiento de orgánicos; así como sistemas para generación de biogás o energía a partir de residuos.
Algunas organizaciones, pobladores y ambientalistas se han opuesto al proyecto ya que consideran será un relleno sanitario o un nuevo parque industrial contaminante.
sin embargo, las autoridades insisten en que este formará parte de un modelo de economía circular que transformará desechos en recursos, sin generar residuos finales ni malos olores, autónomo en agua y con tratamiento ambiental responsable.
Según las autoridades, más allá de una infraestructura de reciclaje, el PERH representa un esfuerzo de justicia ambiental y social: busca remediar daños acumulados por décadas en la región, cerrando tiraderos a cielo abierto, limpiando ríos y cuerpos de agua, mejorando la calidad del aire, y brindando a las comunidades espacios de esparcimiento saludable.
Ante las informidades de la población por este proyecto, desde hace unas semanas atrás, la Semarnat y el gobierno de Hidalgo iniciaron una campaña informativa y de diálogo en Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan, además de que se han realizado sesiones informativas, distribución de materiales, y foros públicos para presentar el proyecto y resolver dudas.
De aprobarse el proyecto tras la consulta programada, la construcción de la primera fase, áreas verdes y reciclaje, del PERH podría iniciarse en los primeros meses de 2026, con operación prevista a partir de 2027.