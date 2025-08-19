Magistrados vinculados con candidatos y Morena calificarán elección judicial

Según la numeralia del Tribunal Electoral, se han resuelto alrededor de 5,040 asuntos relativos a ese proceso.

El padre de la magistrada Mónica Soto Fregoso, el ingeniero agrónomo Eligio Soto López, es parte del equipo de asesores de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, cuya oficina casi le duplicó el sueldo.

En diciembre de 2023, Soto López recibía casi 45,000 pesos netos al mes, prácticamente la misma percepción desde su ingreso a la Corte, en 2020.

Pero el 16 de enero de 2024 ingresó a la ponencia de la ministra Esquivel, el mismo mes y año en que Soto Fregoso asumió la presidencia del Tribunal.

A partir de su ingreso, Soto López percibe 152,717 pesos brutos mensuales (108,268 pesos descontando impuestos). No obstante, cuenta con 104,709 pesos netos adicionales por concepto de “asignación adicional” de forma cuatrimestral, más otras prestaciones.

Apenas llegó la magistrada Mónica Soto a la presidencia del Tribunal Electoral, la ministra Yasmín Esquivel reclutó en su ponencia a su padre, Eligio Soto. (Captura de pantalla)

Esquivel, por su parte, ya ha librado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que encabeza Soto Fregoso, señalamientos por actos anticipados de campaña, presuntas irregularidades en materia de fiscalización, uso de acordeones, gastos irregulares y hasta peticiones para ser declarada inelegible por el asunto del presunto plagio de tesis.

Entre las sentencias validadas por mayoría de votos –que ante un Tribunal Electoral incompleto se logra con tres, que entonces fueron emitidos por los magistrados Soto, Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña– se encuentra la del 12 de marzo: resolvieron un recurso promovido por Miguel Alfonso Meza, dirigente de la organización Defensorxs, por presuntos actos anticipados de campaña.

La reforma judicial prohibió las precampañas, además de que sólo podía realizarse proselitismo a partir del 30 de marzo, sin embargo, el quejoso documentó 99 publicaciones en redes sociales, en las que las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres aparecieron en eventos públicos.

Tres magistrados del Tribunal consideraron que los señalamientos fueron genéricos, no hubo conducta sistemática, frase o circunstancia, que acreditara que las ministras se promovieran rumbo a la elección, ni posible gasto, por lo que el caso quedó desechado.

Con el voto de Soto Fregoso, el TEPJF también descartó ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) resolver la petición de la Fundación Iris en Promoción de los Derechos Humanos, para que Esquivel fuera declarada inelegible por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura.

Esquivel contendió para quedar como ministra. Obtuvo el tercer lugar en la votación, por lo que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2030 por dos años.

En este mismo proceso que fue validado por la magistrada, contendió pero no fue electa a ministra de la Corte, la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Estela Fuentes Jiménez.

Ella es la superior jerárquica de Miguel Leonardo Díaz Cuadras, esposo de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Soto Fregoso.

Díaz, artista plástico, ostenta el cargo de “asesor D” en la coordinación de asesores de la presidencia de ese Tribunal, cargo por el que percibe 61,803 pesos netos mensuales, sin ninguna prestación adicional.

La elección judicial fue una oportunidad también para que familiares de la juzgadora tuvieran continuidad en el empleo.