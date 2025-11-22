Alfonso Herrera: "Mi rol es dar visibilidad a las personas que están en una situación vulnerable"

“Mi rol es darle visibilidad en una plataforma a todas estas personas que han sufrido una doble vulnerabilidad, tanto huir de los conflictos armados como al mismo tiempo recibir y tener que soportar los achaques del cambio climático”, dijo.

Lo más interesante y lo más importante es que cuando hablamos de cambio climático nadie está exento de una situación de estas características". Poncho Herrera, actor mexicano.

Herrera señaló que "de los 117 millones de personas refugiadas que existen actualmente, tres de cada cuatro están siendo afectadas por los cambios climáticos, lo que equivale a que cerca de 70 millones de seres humanos deben huir de desastres ambientales".

Poncho Herrera subrayó la necesidad de que los gobiernos integren a las personas que tienen que huir de sus países debido a las guerras, persecuciones y violencia y que buscan protección en otra nación.

“Lo que estamos intentando hacer –que eso puede impactarnos no solamente a nuestro país, sino probablemente a muchos otros– es tratar de incluir a los refugiados en la conversación de las políticas internas, de las políticas públicas de los países. Es algo que estamos intentando poner sobre la mesa para tratar de darles un futuro digno”, agregó.

Explicó que integrar a las personas refugiadas en las políticas públicas implica garantizar condiciones básicas para quienes llegan a nuevos territorios, que van desde asistencia legal hasta acceso a salud y agua.

"Cuando llegan al país, de entrada, cuando llegan al país que los acoge, se debe garantizar que por lo menos tengan primero lo mínimo indispensable y al mismo tiempo poco a poco que vayan teniendo más beneficios”, declaró.

En un reciente informe, ACNUR advirtió que millones de personas refugiadas y sus comunidades de acogida enfrentan un círculo cada vez más severo de conflictos y fenómenos climáticos extremos. Estos impactos están debilitando su capacidad de recuperación, aumentando las necesidades humanitarias y elevando el riesgo de nuevos desplazamientos.

El informe señala también que en la última década los desastres ambientales provocaron alrededor de 250 millones de desplazamientos internos –unos 70,000 por día–, evidencia del creciente vínculo entre crisis climática y movilidad forzada.