Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, es asesinado

En su última publicación de Facebook, Mezhua publicó un video donde compartía avances del partido independiente que estaba formando. En las elecciones pasadas intentó ser gobernador.
dom 23 noviembre 2025 11:07 AM
exalcalde.jpg
En la cuenta de Facebook del exalcalde Juan Carlos Mezhua también se informó sobre los hechos y se pidió justicia a la autoridades. (Especial)

La Fiscalía de Veracruz informó este domingo que Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde y exdiputado de Zongolica, fue asesinado.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió en el camino de entrada de una calera de su propiedad, en la comunidad Piedras Blancas.

Publicidad

La Fiscalía detalló en un breve comunicado que ya se inició una carpeta de investigación para hallar a los responsables del asesinato..

“La Fiscalía General del Estado informa que, derivado de los hechos registrados en la localidad Piedra Blancas, perteneciente a este municipio en los que privaran de la vida a la víctima J.C.M.C., exalcalde de Zongolica, a través de la Fiscalía Regional Córdoba se ha iniciado una carpeta de investigación”, detalló.

Minutos antes, se informó sobre la muerte en la cuenta de Facebook del exalcalde Juan Carlos Mezhua:

“Juan Carlos era un hombre íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano. Pedimos a todos eleven una oración por su eterno descanso”, escribieron en redes y condenaron el asesinato.

En su última publicación de Facebook, Mezhua publicó un video donde compartía avances del partido independiente que estaba formando y anunciaba las intenciones de realizar una jornada de afiliación.

En las elecciones pasadas, intentó llegar a la gubernatura por la vía independiente.

Publicidad

Veracruz, foco de violencia político-criminal

Veracruz se posiciona como uno de los epicentros nacionales de agresiones en contra de figuras políticas, de acuerdo con el reporte “Votar entre Balas: Violencia político-criminal en México”, presentado el 14 de noviembre por la organización Data Cívica, correspondiente a octubre, mes en el que se documentaron 39 eventos asociados con la violencia político-criminal en el país.

En el periodo analizado, el estado registró al menos cuatro eventos, entre ellos asesinatos, amenazas y ataques en contra de personas vinculadas al ámbito municipal o electoral.

Leer más:

violencia politico electoral veracruz.jpg
Estados

Alcaldes electos en Veracruz denuncian ataques y amenazas; piden protección

Publicidad

Tags

Veracruz Alcaldes Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad