Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, es asesinado

La Fiscalía detalló en un breve comunicado que ya se inició una carpeta de investigación para hallar a los responsables del asesinato..

“La Fiscalía General del Estado informa que, derivado de los hechos registrados en la localidad Piedra Blancas, perteneciente a este municipio en los que privaran de la vida a la víctima J.C.M.C., exalcalde de Zongolica, a través de la Fiscalía Regional Córdoba se ha iniciado una carpeta de investigación”, detalló.

Minutos antes, se informó sobre la muerte en la cuenta de Facebook del exalcalde Juan Carlos Mezhua:

“Juan Carlos era un hombre íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano. Pedimos a todos eleven una oración por su eterno descanso”, escribieron en redes y condenaron el asesinato.

En su última publicación de Facebook, Mezhua publicó un video donde compartía avances del partido independiente que estaba formando y anunciaba las intenciones de realizar una jornada de afiliación.

En las elecciones pasadas, intentó llegar a la gubernatura por la vía independiente.