México

Más de 857,000 hogares cayeron en pobreza por gastos médicos de su "bolsillo"

En 2024, las familias mexicanas gastaron en medicamentos dos veces más que en 2022, al pasar de un monto promedio de 1,000 a 2,460 invertido en este rubro.
vie 08 agosto 2025 11:59 PM
Hogares mexicanos tuvieron un gasto en salud empobrecedor
Seis de cada 10 personas se atendieron en establecimientos privados o farmacias durante 2024.

El cáncer afectó de nuevo a Paulina en 2023, tras haberlo vencido hace seis años. Las hospitalizaciones regresaron a su rutina diaria antes de que lograra saldar la deuda de aquella primera atención médica. Hoy, su familia se enfrenta a una enorme presión financiera para costear los próximos tratamientos.

Cada año, miles de hogares en México viven una situación similar. Tan solo el año pasado, más de 857,000 familias tuvieron un gasto en salud catastrófico y empobrecedor. Esto significa que el dinero que gastaron en servicios médicos los empujó por debajo de la línea de pobreza, superó el 30% de sus ingresos totales o perjudicó su situación económica.

Aunque a nivel nacional el gasto catastrófico de los hogares disminuyó en 2024 respecto a 2022, en las familias más pobres, ubicadas en el nivel de ingresos más bajo, tuvo efectos negativos y 20,000 hogares empobrecieron por costear cuidados de salud.

Así lo reveló la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del Inegi, el insumo principal para analizar la evolución de la pobreza en el país. Tras revisar los resultados, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advirtió que la falta de cobertura en el sistema público impacta de peor manera a la población con menos recursos.

"Las familias más pobres enfrentan una mayor carga financiera para acceder a servicios de salud. Esta situación refleja que el sistema continúa sin ofrecer una protección efectiva para quienes más lo necesitan", explica el CIEP.

Colectas solidarias, la vía para costear la salud

El segundo tratamiento de radioterapia le salvó la vida a Paulina, pero también le provocó una perforación de intestino y un fallo renal. Ahora necesita una cirugía de reconexión intestinal.

Sin recursos suficientes ya, su esposo Eduardo Cauich optó por iniciar una colecta solidaria que ayude a disminuir la presión económica de la familia para que Paulina continúe el tratamiento médico.

“El cáncer regresó con secuelas graves. Ha atravesado hemodiálisis, choques sépticos y tres cirugías mayores”, escribió el residente de Mérida, Yucatán, en una plataforma de recaudación de fondos.

“Ella los usará exclusivamente para pagar la cirugía que necesita con urgencia; cubrir medicamentos, insumos médicos y tratamientos posteriores; liquidar hospitalizaciones, honorarios médicos y cuidados domiciliarios; abonar parte de la deuda médica acumulada de las anteriores intervenciones”, detalló.

Como ellos, cientos de familias recurren cada vez más a las colectas solidarias cuando tienen una emergencia médica y carecen de acceso a servicios de salud. La plataforma GoFundMe, donde se pueden organizar las recaudaciones, ha recibido decenas de peticiones de pacientes mexicanos.

Y en muchas ocasiones, aunque se tenga afiliación a una institución, esto no garantiza la atención efectiva. Judith Méndez, autora del análisis del CIEP, explica que si bien 63% de la población contaba con alguna adscripción pública en 2024, de las personas que necesitaron servicios médicos, seis de cada 10 decidieron atenderse en establecimientos privados o farmacias.

El problema es en el caso de los padecimientos que generan gastos catastróficos o de tratamientos médicos caros que no son costeables, por lo que las familias enfrentan gastos empobrecedores aunque tengan pólizas. En México, solo 13 millones de personas tienen acceso a un seguro médico privado, estima la asociación Soy Paciente.

Lo sabe Lorena Colitto. Es madre de un joven con síndrome Miopático –una enfermedad degenerativa que afecta los músculos–, además de epilepsia e hipertensión. Ha pasado gran parte de su vida en tratamientos médicos, desde niño. Primero en hospitales privados y después en uno particular de la Ciudad de México, que la familia ya no pudo seguir pagando. La aseguradora tampoco asumió los gastos en un principio.

“Después de cuatro días sin poder salir del hospital, tuve que firmar un pagaré al hospital para poder sacar a mi hijo”, narró la mamá en otra petición de donaciones.

“Nuevamente nos encontramos en una situación delicada y, al no tener la economía ni el seguro, no he podido realizar una serie de estudios de alta especialidad, ya que tienen un costo muy elevado”, agregó.

A decir de Luis Fernando Lezama, presidente del Consejo de Soy Paciente, la falta de regulación de los servicios hospitalarios privados también afecta a las familias mexicanas. Considera que es reflejo de un sistema sanitario que todavía no es sostenible, accesible ni justo.

Tenemos, por un lado, un sistema público incapaz, colapsado y, por el otro, un sistema privado no regulado que prioriza las ganancias sobre la salud de la población”,
Luis Fernando Lezama, presidente del Consejo de la asociación Soy Paciente.

Impacto del desabasto de medicamentos

En general, el gasto de bolsillo en salud se mantiene elevado en México. En 2024, los hogares mexicanos invirtieron un promedio de 6,421 pesos anuales en salud, 7.9% más respecto a 2022.

Pero en los hogares de menores ingresos, el aumento alcanzó entre 17% y hasta 23%, agrega Méndez.

El abasto irregular de medicamentos también impacta a las familias. Del gasto de bolsillo anual, 38% se destinó a la compra de fármacos. En 2024, los hogares gastaron en medicamentos dos veces más que en 2022, al pasar de una media de 1,000 pesos a 2,460.

La Ciudad de México, Zacatecas, Querétaro, Oaxaca y San Luis Potosí son los estados de México donde los hogares tienen el gasto en salud ​​más elevado, por encima del promedio nacional.

La especialista, directora adjunta de Investigación en el CIEP, recuerda que las recomendaciones internacionales pugnan por disminuir el gasto de bolsillo, a fin de evitar que alcance niveles catastróficos o empobrecedores, como ya ocurre en algunos casos.

“Una baja inversión pública en salud impacta la economía de los hogares. Aún en población con IMSS o ISSSTE, los hogares tienen que efectuar gasto de bolsillo para su atención o medicamentos, esto evidencia la falta de recursos en el sistema público para cubrir necesidades de la población”, subraya.

